Надо ли вакцинироваться от аллергии?

Доклинические испытания новой российской вакцины от аллергии на березу завершат в 2023 году. Разработчик — Институт иммунологии Федерального медико-биологического агентства.

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Выпускать препарат в дальнейшем планируется в Санкт-Петербурге. Разработчики рассчитывают, что вакцина будет зарегистрирована через два года после начала клинических испытаний и обеспечит защиту не только от аллергии на пыльцу березы, но и перекрестные аллергены — яблоки, персики, сою и сельдерей.

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Как заявлял ранее замдиректора по науке и инновациям института Игорь Шиловский, курс профилактики составит три-пять инъекций, в отличие от классических препаратов на основе экстрактов растений-аллергенов, когда для достижения результата необходимо сделать не менее 30 процедур. По его словам, вакцина нетоксична, не вызывает повреждений жизненно важных органов и даже стократное превышение дозировки, в отличие от существующих препаратов, не вызывает негативных эффектов.

Конечно, сейчас рано оценивать практическую эффективность данного препарата, как и его возможную стоимость, отмечают врачи. Но можно привести в пример препараты зарубежного производства — с отечественными уже некоторое время сложности: их перестал производить завод Микроген.

На российском рынке в основном представлены французские и датские производители лекарств аллерген-специфической иммунотерапии (АСИТ). Инъекции, в отличие от капель и таблеток, чреваты побочными реакциями, отмечает аллерголог телемедицинского сервиса «Доктис» Алия Хисамутдинова:

Алия Хисамутдинова аллерголог телемедицинского сервиса «Доктис» «Это надо ездить в стационар или в поликлинику, частенько развиваются побочные реакции. Если мы говорим про сублингвальную иммунотерапию, когда пациент аллергены получает под язык, это можно проводить в домашних условиях. Это более удобно, особенно если мы говорим о детях. Это уменьшает количество нежелательных побочных явлений. В России есть клиники, которые продолжают применять водно-солевые экстракты, но в основном пыльцевые, потому что с производством большие проблемы. И сублингвальная иммунотерапия производства Франции и Дании. Водно-солевыми экстрактами в основном лечат в государственных поликлиниках, если в наличии есть аллергены. Это, насколько я знаю, входит в ОМС».

АСИТ назначают при поллинозе, ринитах, бронхиальной астме. При пищевых аллергиях такое лечение не проводится. Но интересно, что после терапии от аллергии на пыльцу пищевые проявления тоже могут исчезнуть. Капли и таблетки тоже назначает исключительно врач-аллерголог, к которому можно обратиться и по полису ОМС.

Но покупать лекарства придется за свой счет. Есть препараты от пылевых клещей, от пыльцы деревьев, от пыльцы трав. Они в свою очередь делятся на начальный и поддерживающий курсы. Начальный курс, например от аллергии на пыльцу березы, стоит в аптеке от 6 тысяч до 11 тысяч рублей. Лечиться придется от трех до пяти лет. Продолжает врач иммунолог-аллерголог, кандидат медицинских наук Евгения Степанова:

Евгения Степанова врач иммунолог-аллерголог, кандидат медицинских наук «Для того чтобы человека вылечить, берется аллерген, который вызывает у него аллергию, и [дается] в маленьких дозах в период, когда нет обострения. Если мы лечим пыльцой, это период, когда не пылят растения, на которые у человека аллергия. Аллерген, который из себя представляет препарат, — обычный раствор либо стабилизированной формы. Это та самая доза, которая настолько мала, что не вызывает аллергическую реакцию. И мы начинаем с маленькой дозы вводить ее пациенту, потихонечку повышая дозу. Мы приводим организм к состоянию дестабилизации, когда на эту вакцину, на этот аллерген в организме человека формируется блокирующие антитела. Полезные антитела формируются как на обычную инфекцию. Препараты, которые сейчас у нас доступны, не инъекционные. Их можно купить в аптеке. Как правило, это три года полноценного лечения, оно приводит к стойкой ремиссии на 10-35 лет».