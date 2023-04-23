Физиологи: пассивная растяжка перед бегом защищает сосуды от стресса

Ученые из Университета Висконсин-Ла-Кросс выяснили, что пассивная растяжка перед пробежкой защищает сосуды от аэробного стресса. Исследователи представят свою работу на Американском саммите по физиологии.

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Пассивная растяжка, также называемая статической растяжкой, подразумевает удержание положения в течение длительного периода, обычно с помощью инструмента (ремня) или помощника. В новом исследовании 16 мужчин и женщин студенческого возраста ученые показали, что после бега происходит значительное снижение способности организма восстанавливать кислород в тканях.

При этом участники, выполнявшие пассивную растяжку, смогли восстановить снабжение тканей кислородов гораздо быстрее. Кроме того, их кровеносные сосуды быстрее и полнее расширялись во время бега в ответ на усиление кровотока.