Что делать, если просыпаешься «разбитым» каждое утро

Врач-невролог Сергей Длин рассказал, из-за чего возникает хроническое чувство усталости после сна.

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В качестве первой причины эксперт назвал неправильную температуру в комнате, где человек спит. Оптимально в ней должно быть 20–22 °C, указал Сергей Длин.

Второй причиной он назвал недостаточно темное помещение. Именно в темноте, по его словам, вырабатывается гормон сна мелатонин. Негативно сказывается, когда человек засыпает с телефоном.

Врач рассказал, что здорово влияют на сон дополнительная физическая активность – прогулки, небольшой бег или физкультура.

При этом он отметил, что куда хуже, если все эти условия соблюдены, а человек спит поверхностно и не высыпается из-за внутренней тревожности, нервозности или даже депрессии.

В этом случае, по словам Сергея Длина, нужно в обязательном порядке поработать со специалистом, подключая и корректировку системы питания, в которой должны быть продукты с высоким содержанием витаминов группы В, и прописанные врачом медикаменты, передает Life.ru.

«Если это становится такой хронической историей, то организм будет всегда фактически находиться в состоянии стресса», – сказал он.