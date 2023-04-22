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Чего нельзя делать после еды: 4 распространенные ошибки

Гастроэнтеролог Слюняева: ложиться после еды нельзя. По словам врача, поевшему человеку часто хочется прилечь из-за того, что кровь отливает от мозга к желудку. Но в лежачем положении может нарушиться пищеварение и начаться изжога. Но это не единственная вредная привычка россиян после трапезы. Есть и менее очевидные, которые приводят к интенсивной выработке желудочного сока со всеми вытекающими последствиями.

Чего нельзя делать после еды: 4 распространенные ошибки
© Секрет Фирмы

Физкультура и спорт

Врач-гастроэнтеролог Наталья Слюняева посоветовала сразу после еды не идти на фитнес или пробежку. Тренировка может привести к тошноте и даже рвоте. Во время занятий спортом кровь активно приливает к мышцам, а кровоток, необходимый для переваривания, ослабевает.

«Нехватка кислорода в ЖКТ также может привести к мышечному спазму», — предупредила специалист в беседе с «Аргументами и фактами».

Сигарета после еды

Любимый ритуал курильщиков — подымить после еды. Курение само по себе вредно, а на сытый желудок оно приносит ещё больше проблем. Никотин уменьшает кислородный поток в крови, и это затрудняет пищеварение.

«Табак повышает уровень кислотности в желудке, что приводит к изжоге», — добавила врач.

Тесная одежда

Пожалуй, самая неочевидная вредная привычка — это надевать тесную одежду после еды. Дело не в том, что после одного перекуса вы сразу растолстеете, этого не произойдёт. Но брюки или пояс могут сдавливать живот и тем самым провоцировать интенсивную выработку желудочного сока.

«В результате происходит выброс кислоты из желудка в пищевод и человек испытывает дисфагию (затруднённое глотание)», — объяснила Слюняева.

Так что же делать сразу после еды? Самое разумное решение — это просто отдохнуть (только не лёжа).

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