Врачи: вечерние тренировки снижают давление у пожилых

Ученые из Орегонского университета здоровья и науки выяснили, что тренировки вечером снижают артериальное давление больше утренних. Исследователи представят свою работу на Американском саммите по физиологии в Лонг-Бич, Калифорния.

В исследовании приняли участие 23 пожилых человека с гипертонией. Все они принимали прописанные лекарства от кровяного давления в течение как минимум четырех месяцев. Участники тренировались три раза в неделю в течение 10 недель, катаясь на велотренажере. Одна группа тренировалась между 7 и 10 часами утра, а другая группа — между 5 и 8 часами вечера.