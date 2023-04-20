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1 час назад

Названо идеальное время для занятий бегом

Lenta.ru

Российская бегунья Юлия Пухкал в Telegram-канале «Гуляш: курс начинающего бегуна» назвала идеальное время для занятий бегом.

Названо идеальное время для занятий бегом
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Эксперт посоветовала подстроить занятия под циркадные ритмы организма, то есть биологические часы, которые контролируют биохимический состав крови, продукцию гормонов, кровяное давление и температуру тела. Она заявила, что у большинства людей пик активности приходится на время около пяти часов вечера, которое является оптимальным для тренировок.

При этом Пухкал обратила внимание на то, что суточные ритмы у людей могут отличаться. Так, для «жаворонков» пик активности смещается ближе к середине дня, а для «сов» — напротив, выпадает на поздний вечер. Также она не рекомендовала проводить тренировку после семи вечера тем, кто испытывает трудности с засыпанием.

Ранее 20 апреля фитнес-эксперт Анжелика Алохова назвала топ кардиотренировок. Она включила в рейтинг спринтерский бег, езду на велосипеде, берпи и плавание.

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