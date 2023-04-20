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Правда ли, что здоровая диета защищает от рака простаты

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Согласно результатам исследования, опубликованным в BJU International, от соблюдения здоровой диеты риск рака простаты ни увеличивается, ни уменьшается. А вот с вредной пищей всё интереснее.

Правда ли, что здоровая диета защищает от рака простаты
© Ferra.ru

Как показали результаты недавнего исследования, при соблюдении нездоровой диеты вероятность заболеть раком простаты увеличивается. В то же время здоровое питание на этот риск никак не влияет.

В ходе исследования специалисты оценивали рацион 15 296 мужчин из Испании. Причём данные были взяты за период с 1992 по 1996 год. Их варианты питания были разделены на средиземноморский, диету Prudent и западную диету. Первые две модели питания считаются здоровыми.

Оказалось, что здоровые модели питания никак не влияли на риск развития рака простаты. Но вот западная диета оказывала пагубное влияние, причём эффект был только при агрессивных опухолях.

Результаты исследования показывают, что лучшая стратегия питания для защиты от агрессивного рака простаты - это отказ от нездоровой пищи.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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