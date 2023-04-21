Что делать, если укусила гадюка
Наступил апрель, приближается май, и во всех регионах России просыпаются ядовитые гадюки. Их укус не всегда смертелен для человека, но он может создать большие проблемы со здоровьем.
Для некоторых людей он может закончиться анафилактическим шоком или отёком Квинке.
Поэтому кандидат биологических наук Павел Глазков рассказал, что нужно и категорически нельзя делать при укусе гадюки.
Чем опасен укус гадюки
- тошнота и рвота;
- озноб;
- головокружение;
- ухудшение работы сердца.
Из-за последнего фактора в зоне риска находятся те, у кого проблемы с сердечно-сосудистой деятельностью.
- размер гадюки — чем она больше, тем больше яда вырабатывает;
- рост и вес человека — чем они выше, тем легче перенести укус.
Для кого-то укус гадюки может закончиться только болью возле ранки. А для кого-то — смертью.
Что делать в случае укуса
В случае, если вас укусила гадюка, в течение 40 секунд надо отсосать яд из ранки. После этого периода времени он распространяется по организму. Также Глазков советует пить побольше воды или безалкогольных напитков. Алкоголь нельзя употреблять ни в коем случае — он только помогает распространяться яду по организму.
- поменьше двигаться;
- вызвать скорую помощь;
- дать укушенному антигистаминный препарат (кларитин, супрастин, тавегил);
- если он принимает сердечный препарат, то его сразу же надо выпить.
- крестообразно разрезать место укуса или пытаться вырезать его;
- прижигать ранку раскалёнными предметами — зубы проникают на глубину до сантиметра;
- прижигать керосином, едким калием, азотной, серной и карболовой кислотами, а также закрывать паутиной и присыпать землей;
- накладывать жгут выше места укуса.
Как профилактировать укусы гадюк на природе
Глазков советует брать с собой в лес палку и шуршать ею в листве — в этом случае гадюка или уползёт, или зашипит. Также следует одевать высокую обувь и штаны из плотной ткани. Надо не забывать, что гадюки водятся не только на юге России, но и на севере. Их можно встретить даже в карельских лесах.