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Что делать, если укусила гадюка

Наступил апрель, приближается май, и во всех регионах России просыпаются ядовитые гадюки. Их укус не всегда смертелен для человека, но он может создать большие проблемы со здоровьем.

Что делать, если укусила гадюка
© Секрет Фирмы

Для некоторых людей он может закончиться анафилактическим шоком или отёком Квинке.

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Поэтому кандидат биологических наук Павел Глазков рассказал, что нужно и категорически нельзя делать при укусе гадюки.

Чем опасен укус гадюки

Укус гадюки вызывает очень сильный отёк. Если речь идёт о кисти, то уже через полчаса пальцы перестают сгибаться, а рука отекает до локтя. При этом у пострадавшего может быть:
  • тошнота и рвота;
  • озноб;
  • головокружение;
  • ухудшение работы сердца.

Из-за последнего фактора в зоне риска находятся те, у кого проблемы с сердечно-сосудистой деятельностью.

Кроме этого, на последствия влияют:
  • размер гадюки — чем она больше, тем больше яда вырабатывает;
  • рост и вес человека — чем они выше, тем легче перенести укус.

Для кого-то укус гадюки может закончиться только болью возле ранки. А для кого-то — смертью.

Что делать в случае укуса

В случае, если вас укусила гадюка, в течение 40 секунд надо отсосать яд из ранки. После этого периода времени он распространяется по организму. Также Глазков советует пить побольше воды или безалкогольных напитков. Алкоголь нельзя употреблять ни в коем случае — он только помогает распространяться яду по организму.

После этого надо сразу же:
  • поменьше двигаться;
  • вызвать скорую помощь;
  • дать укушенному антигистаминный препарат (кларитин, супрастин, тавегил);
  • если он принимает сердечный препарат, то его сразу же надо выпить.
Ни в коем случае нельзя:
  • крестообразно разрезать место укуса или пытаться вырезать его;
  • прижигать ранку раскалёнными предметами — зубы проникают на глубину до сантиметра;
  • прижигать керосином, едким калием, азотной, серной и карболовой кислотами, а также закрывать паутиной и присыпать землей;
  • накладывать жгут выше места укуса.

Как профилактировать укусы гадюк на природе

Глазков советует брать с собой в лес палку и шуршать ею в листве — в этом случае гадюка или уползёт, или зашипит. Также следует одевать высокую обувь и штаны из плотной ткани. Надо не забывать, что гадюки водятся не только на юге России, но и на севере. Их можно встретить даже в карельских лесах.

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