Что делать, если укусила гадюка

Наступил апрель, приближается май, и во всех регионах России просыпаются ядовитые гадюки. Их укус не всегда смертелен для человека, но он может создать большие проблемы со здоровьем.

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Для некоторых людей он может закончиться анафилактическим шоком или отёком Квинке.

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Поэтому кандидат биологических наук Павел Глазков рассказал, что нужно и категорически нельзя делать при укусе гадюки.

Чем опасен укус гадюки

тошнота и рвота;

озноб;

головокружение;

ухудшение работы сердца. Укус гадюки вызывает очень сильный отёк. Если речь идёт о кисти, то уже через полчаса пальцы перестают сгибаться, а рука отекает до локтя. При этом у пострадавшего может быть:

Из-за последнего фактора в зоне риска находятся те, у кого проблемы с сердечно-сосудистой деятельностью.

размер гадюки — чем она больше, тем больше яда вырабатывает;

рост и вес человека — чем они выше, тем легче перенести укус. Кроме этого, на последствия влияют:

Для кого-то укус гадюки может закончиться только болью возле ранки. А для кого-то — смертью.

Что делать в случае укуса

В случае, если вас укусила гадюка, в течение 40 секунд надо отсосать яд из ранки. После этого периода времени он распространяется по организму. Также Глазков советует пить побольше воды или безалкогольных напитков. Алкоголь нельзя употреблять ни в коем случае — он только помогает распространяться яду по организму.

поменьше двигаться;

вызвать скорую помощь;

дать укушенному антигистаминный препарат (кларитин, супрастин, тавегил);

если он принимает сердечный препарат, то его сразу же надо выпить. После этого надо сразу же:

крестообразно разрезать место укуса или пытаться вырезать его;

прижигать ранку раскалёнными предметами — зубы проникают на глубину до сантиметра;

прижигать керосином, едким калием, азотной, серной и карболовой кислотами, а также закрывать паутиной и присыпать землей;

накладывать жгут выше места укуса. Ни в коем случае нельзя:

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