Ипликатор Кузнецова: польза и основной эффект

Руководитель отдела «Лайфстайл» избавилась от зажимов и спазмов. Но всем ли подойдёт это средство?

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Врач порекомендовал лежать на нём каждый день. Он сказал, что это поможет глубоко расслабить зажатые мышцы, снять напряжение и спазмы, из-за чего чаще всего и возникают боли в шейно-плечевом отделе и в спине.

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Помимо этого основного воздействия, доктор назвал ещё несколько плюсов использования коврика:

Как выбрать

Вариантов ипликаторов много – по размеру, толщине коврика, материалу и остроте иголок. Если у вас худощавое телосложение, специалисты советуют приобретать коврик на мягкой подложке. Сначала я заказала без неё – иголки были нашиты на тонкую ткань.

Так вот, лечь на него я не смогла, так как они впивались в тело, было больно и некомфортно. Проблему решил мягкий коврик. По размеру оптимальным вариантом для меня стал формат 60х40.

Как использовать

Приземляться на коврик нужно очень аккуратно, медленно и всем телом сразу, так как иголки острые и очень легко о них оцарапаться. Со мной такое случалось не раз. Нужно время, чтобы привыкнуть им пользоваться.

Время лучше увеличивать постепенно, прислушиваясь к своим ощущениям. Сначала я не могла продержаться на нём и минуты, теперь могу лежать 20–30 минут. Вы приноровитесь к нему довольно быстро и действительно начнёте ощущать эффект.

Какой эффект

Во-первых, меня ипликатор бодрит, поэтому использую его только по утрам сразу после пробуждения. Эффект примерно такой же, как от кофе. Знаю, что многих иголки, наоборот, расслабляют. Приятельница рассказывала, что лежит на нём перед сном и может даже так уснуть!

Я пробовала также использовать его вечером, но на меня он оказывает противоположный эффект – той ночью не могла уснуть вовсе. Видимо, всё очень индивидуально.

Во-вторых, спазмы и зажимы действительно уходят. Мышцы расслабляются, спина выпрямляется, появляется ощущение лёгкости.

В-третьих, его можно использовать также в качестве отличного антицеллюлитного средства.

Конечно, если есть проблемы в виде болей в спине или других, не рекомендуется полагаться только на ипликатор Кузнецова при любых состояниях здоровья, и его не следует применять в качестве замены медикаментозного лечения. Также важно следовать инструкциям производителя для безопасного и правильного использования ипликатора.

Мнение врача

Точки давления, стимулируемые ипликатором Кузнецова, способствуют расслаблению и снижению стресса и беспокойства. Устройство может помочь улучшить кровоток и кровообращение в различных частях тела.

Противопоказания

Открытые раны. Ипликатор Кузнецова не следует использовать на открытых ранах, так как это может привести к дальнейшему повреждению и потенциальному инфицированию.

Беременность. Беременным женщинам следует избегать использования ипликатора Кузнецова, так как он может стимулировать точки давления, что способно вызвать роды или вызвать другие осложнения. Хотя это нельзя назвать прямым противопоказанием, но дело в том, что многие медицинские устройства не тестируются на беременных женщинах (гуманность прежде всего), поэтому мы не можем говорить на 100% о вреде или пользе. Если ваш врач не против – используйте.

Определённые медицинские условия. Люди с определёнными заболеваниями, такими как болезни сердца, высокое кровяное давление или эпилепсия, должны проконсультироваться с врачом перед использованием ипликатора Кузнецова, так как это может ухудшить их состояние или вызвать другие проблемы со здоровьем.