4 вида прикосновений, которые улучшат самочувствие

Прикосновение - основная потребность человека. Прикосновения влияют на развитие мозга, помогают сближаться с другими людьми и строить важные социальные отношения. Важны они и для других аспектов здоровья человека.

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Прежде всего, объятия снижают стресс. Причём это одинаково действует, если вы обнимаете самого себя или других. Исследования показывают, что когда люди чаще обнимали близких, то это привело спустя две недели к снижению маркеров хронического воспаления. Также было доказано, что объятия укрепляют иммунитет, снижают кровяное давление, улучшают настроение.

Ласка или нежное прикосновение успокаивают и уменьшают боль. Учёные обнаружили, что лёгкое поглаживание связано со снижением активности мозга, связанной с болью, и с рефлекторным отстранением. Несколько других исследований показали, что нежные ласки перед болью уменьшали её интенсивность для людей.

Держание за руки избавляет от беспокойства. Исследования показывают, что подобные действия снижают активность мозга, связанную с тревогой.

Наконец, массаж приносит массу пользы здоровью. Его преимущества многочисленны, и в том числе это облегчение боли, снижение стресса, усиление расслабления. Исследования, в которых участвовали романтические пары, также продемонстрировали, что массаж снижает стресс и улучшает ясность ума у обоих партнёров.