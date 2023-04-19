Чем опасен дневной сон дольше 30 минут

Дневной сон в течение 30 минут или дольше грозит развитием мерцательной аритмии, говорится в исследовании учёных из университетской больницы им. Хуана Рамона Хименеса в Испании, опубликованном на сайте Европейского общества кардиологов (ESC).

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«Наше исследование показывает, что сон в течение дня должен быть ограничен менее чем 30 минутами. Люди с нарушенным ночным сном не должны полагаться на дневной сон, чтобы компенсировать недостаток», — заявил один из авторов исследования Хесус Диас-Гутьеррес.

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По словам учёных, мерцательная аритмия является наиболее распространённым нарушением сердечного ритма, от которого страдают более 40 млн человек во всём мире. У людей с этой патологией риск инсульта возрастает в пять раз.

В исследовании приняли участие 20 348 выпускников испанских университетов со здоровым сердцем и в среднем возрасте в 38 лет. Каждые два года они заполняли анкету о своём образе жизни: учитывались вредные привычки, ежедневные физические нагрузки, особенности питания, количество сна, уровень холестерина в крови, наличие сахарного диабета и апноэ.

Согласно анализу полученных данных, регулярный дневной сон дольше 30 минут за сеанс повышал вероятность развития мерцательной аритмии почти в два раза. В течение 14 лет у 131 участника развилась фибрилляция предсердий. При продолжительности дневного сна от 15 до 30 минут вероятность развития аритмии была на 56% ниже, чем при более длительном отдыхе.