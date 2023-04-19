Чем опасен дневной сон дольше 30 минут

Дневной сон в течение 30 минут или дольше грозит развитием мерцательной аритмии, говорится в исследовании учёных из университетской больницы им. Хуана Рамона Хименеса в Испании, опубликованном на сайте Европейского общества кардиологов (ESC).
«Наше исследование показывает, что сон в течение дня должен быть ограничен менее чем 30 минутами. Люди с нарушенным ночным сном не должны полагаться на дневной сон, чтобы компенсировать недостаток», — заявил один из авторов исследования Хесус Диас-Гутьеррес.
По словам учёных, мерцательная аритмия является наиболее распространённым нарушением сердечного ритма, от которого страдают более 40 млн человек во всём мире. У людей с этой патологией риск инсульта возрастает в пять раз.
В исследовании приняли участие 20 348 выпускников испанских университетов со здоровым сердцем и в среднем возрасте в 38 лет. Каждые два года они заполняли анкету о своём образе жизни: учитывались вредные привычки, ежедневные физические нагрузки, особенности питания, количество сна, уровень холестерина в крови, наличие сахарного диабета и апноэ.
Согласно анализу полученных данных, регулярный дневной сон дольше 30 минут за сеанс повышал вероятность развития мерцательной аритмии почти в два раза. В течение 14 лет у 131 участника развилась фибрилляция предсердий. При продолжительности дневного сна от 15 до 30 минут вероятность развития аритмии была на 56% ниже, чем при более длительном отдыхе.
«Результаты показывают, что оптимальная продолжительность дневного сна составляет от 15 до 30 минут. Необходимы более масштабные исследования, чтобы определить, предпочтительнее ли короткий дневной сон или полное его отсутствие. Существует множество возможных объяснений связи между дневным сном и здоровьем. Например, продолжительный дневной сон может нарушить внутренние часы организма (циркадный ритм), что приведёт к сокращению продолжительности ночного сна, более частым ночным пробуждениям и снижению физической активности. Напротив, короткий дневной сон может улучшить циркадный ритм, снизить уровень артериального давления и уменьшить стресс», — отмечает доктор Диас-Гутьеррес.