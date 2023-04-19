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Простые правила для помощи иммунитету весной

Весной иммунитет человека особенно нуждается в поддержке. Что поможет поддержать иммунитет в столь непростое время, рассказала терапевт Анастасия Тимощенко.

Простые правила для помощи иммунитету весной
© Вечерняя Москва

Эксперт отметила, что в первую очередь необходимо принимать витамин D. Для взрослых для профилактики дефицита витамина D рекомендован прием 800–1000 МЕ.

Важно обеспечить полноценный сон. Спать нужно 7-9 часов. Для более быстрого засыпания необходимо плотно занавешивать окна.

Не стоит забывать про физические нагрузки и прогулки на свежем воздухе. В рационе питания должны преобладать свежие овощи и фрукты, а также цельнозерновые крупы, передает Life.ru.

В свою очередь эксперт по производству травяных напитков Илья Пуйда назвал напитки, которые помогут укрепить иммунитет. Такие травы, как родиола розовая, улучшают иммунитет, настроение, повышают работоспособность, а также уменьшают усталость, передает Nation news.

Врач-терапевт Лариса Алексеева в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, какие серьезные проблемы со здоровьем могут произойти на фоне атмосферных скачков.

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