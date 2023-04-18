Витамин D поможет поддержать иммунитет весной

"Для взрослых для профилактики дефицита витамина D рекомендован прием 800–1000 МЕ [1 МЕ равна 0,025 микрограмма] витамина D в сутки, для беременных и кормящих матерей рекомендованная норма потребления чуть выше и составляет от 800–2000 МЕ в сутки. Для детей до месяца — 500 МЕ, от месяца до года — 1000 МЕ, от года до трех лет — 1500 МЕ, а в возрасте от 3 до 18 лет — 1000 МЕ", — рассказала Тимощенко.