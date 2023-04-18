Витамин D поможет поддержать иммунитет весной
Прием витаминов группы D поможет поддержать иммунитет организма человека весной, когда он особенно нуждается в этом, рассказала "Лайфу" терапевт Анастасия Тимощенко.
Врач порекомендовала гражданам проходить обследования, чтобы узнать, есть ли дефицит микроэлементов и витаминов в организме.
"Для взрослых для профилактики дефицита витамина D рекомендован прием 800–1000 МЕ [1 МЕ равна 0,025 микрограмма] витамина D в сутки, для беременных и кормящих матерей рекомендованная норма потребления чуть выше и составляет от 800–2000 МЕ в сутки. Для детей до месяца — 500 МЕ, от месяца до года — 1000 МЕ, от года до трех лет — 1500 МЕ, а в возрасте от 3 до 18 лет — 1000 МЕ", — рассказала Тимощенко.
По ее словам, также особенно важно для поддержания иммунитета высыпаться, правильно питаться и выполнять физические упражнения.
Врач порекомендовала одеваться согласно температурному режиму и избегать перегрева и переохлаждения.
"Заняться любимым делом, встретиться с друзьями или родными, почитать книгу или посмотреть любимый фильм — все, что улучшает ваше настроение, позволит укрепить иммунитет", — добавила она.