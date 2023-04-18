Эксперт рассказал, что поможет сохранить здоровье мозга

Факторы, играющие ключевую роль в сохранении здоровья мозга, назвал нейробиолог Патрик Портер. По его словам, ими являются качественный ночной сон, физические нагрузки и полезные продукты.

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Взрослые люди должны спать примерно семь-девять часов в сутки. Во время сна из мозга выводятся токсины и устраняются повреждения, вызванные его повседневным износом.

Улучшить здоровье мозга также позволяет постоянное движение. При сидячем образе жизни приток крови к мозгу блокируется, что ухудшает его функции. Ежедневные прогулки и легкая гимнастика помогут «разогнать» кровь по сосудам и улучшить когнитивные возможности. Очень полезны йога или подвижная медитация тайцзи.

«Внимательность и медитация снижают стресс и беспокойство, помогают концентрировать внимание и улучшают общее самочувствие. Такие техники способствуют формированию позитивных структурных изменений в головном мозге и помогают сохранять его здоровье», - цитирует специалиста портал LIVE24.