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Эксперт рассказал, что поможет сохранить здоровье мозга

Факторы, играющие ключевую роль в сохранении здоровья мозга, назвал нейробиолог Патрик Портер. По его словам, ими являются качественный ночной сон, физические нагрузки и полезные продукты.

Эксперт рассказал, что поможет сохранить здоровье мозга
© Слово и Дело

Взрослые люди должны спать примерно семь-девять часов в сутки. Во время сна из мозга выводятся токсины и устраняются повреждения, вызванные его повседневным износом.

Улучшить здоровье мозга также позволяет постоянное движение. При сидячем образе жизни приток крови к мозгу блокируется, что ухудшает его функции. Ежедневные прогулки и легкая гимнастика помогут «разогнать» кровь по сосудам и улучшить когнитивные возможности. Очень полезны йога или подвижная медитация тайцзи.

«Внимательность и медитация снижают стресс и беспокойство, помогают концентрировать внимание и улучшают общее самочувствие. Такие техники способствуют формированию позитивных структурных изменений в головном мозге и помогают сохранять его здоровье», - цитирует специалиста портал LIVE24.

Портер также советует включить в рацион продукты, полезные для работы мозга, например, орехи, жирную красную рыбу, листовую зелень и чернику. Следует отказаться от выпечки, сладостей и продуктов с добавленным сахаром.

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