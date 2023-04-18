В чем польза временного голодания

Россиянам рассказали о пользе временного голодания. Подробностями поделилась доктор натуропат, нутрициолог, биохимик, основатель Международного университета нутрициологии и натуропатии Екатерина Новикова .

«Когда мы какое-то время воздерживаемся от еды, в организме начинают происходить положительные изменения. Например, снижается уровень инсулина и активизируется жиросжигание», – отметила врач.

По словам Новиковой, в период временного голодания усиливается гормональная функция, что облегчает потерю веса. Этот метод помогает снизить резистентность к инсулину и риск развития диабета второго типа.