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43 минуты назад

В чем польза временного голодания

РИА "ФедералПресс"

Россиянам рассказали о пользе временного голодания. Подробностями поделилась доктор натуропат, нутрициолог, биохимик, основатель Международного университета нутрициологии и натуропатии Екатерина Новикова.

В чем польза временного голодания
Фото: unsplash.comunsplash.com

«Когда мы какое-то время воздерживаемся от еды, в организме начинают происходить положительные изменения. Например, снижается уровень инсулина и активизируется жиросжигание», – отметила врач.

По словам Новиковой, в период временного голодания усиливается гормональная функция, что облегчает потерю веса. Этот метод помогает снизить резистентность к инсулину и риск развития диабета второго типа.

У людей, практикующих периодическое голодание, уровень сахара в крови натощак снижается на 3-6 %, а инсулина – на 20-31 %, передает «Мослента».

ЗОЖ,Екатерина Новикова,
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