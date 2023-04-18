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Нутрициолог заявила о пользе голодания для здоровья

О пользе периодического голодания для здоровья рассказала в беседе с «Мослентой» доктор натуропат, нутрициолог, биохимик, основатель Международного университета нутрициологии и натуропатии Екатерина Новикова.

Нутрициолог заявила о пользе голодания для здоровья
© Мослента

«Периодическое голодание — одна из полезнейших практик для здоровья. Когда мы какое-то время воздерживаемся от еды, в организме начинают происходить положительные изменения. Например, снижается уровень инсулина и активизируется жиросжигание», — заявила эксперт.

Содержание гормона роста при этом может увеличиться в пять раз, что способствует увеличению мышечной массы, добавила она.

Из-за кратковременного голодания, по словам Новиковой, усиливается гормональная функция, что облегчает потерю веса. Такое голодание увеличивает уровень метаболизма на 3,6-14 процентов, а потерю веса — на 3-8 процентов в течение 3-24 недель.

Этот метод также помогает снизить резистентность к инсулину и риск развития диабета второго типа. У людей, практикующих периодическое голодание, уровень сахара в крови натощак снижается на 3-6 процентов, а инсулина — на 20-31 процент, подчеркнула собеседница «Мосленты».

«Нормализуются артериальное давление, уровень холестерина и сахара, поддерживается здоровье сердца. Организм запускает процесс "удаления отходов" — аутофагию, в ходе которого тело избавляется от поврежденных клеток со сломанным метаболизмом и дисфункциональным белком», — раскрыла нутрициолог другие плюсы временного голодания.

Ранее Новикова назвала самые полезные варианты ужина. Она посоветовала есть вечером рыбу и мясо.

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