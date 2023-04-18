$81.63+0.1289.66-0.50

Врач рассказала, как аллергикам пережить цветение

Аллергикам в период цветения следует особо бережно относиться к своему здоровью, для этого необходимо придерживаться определенным правилам. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на иммунолога-аллерголога Надежду Логину.

Врач рассказала, как аллергикам пережить цветение
© Сетевое издание m24.ru

Она рекомендовала избегать мест, где активно цветут растения. Можно даже временно сменить место жительство. Однако если такой вариант невозможен, то необходимо избегать попадания пыльцы в организм. Для этого следует носить закрывающую все тело одежду с длинными рукавами, головные уборы, чтобы пыльца не попадала на волосы, по возвращении домой сразу принимать душ, проветривать помещение лишь в вечернее время, а также закрыть москитные сетки на окнах влажной тканью.

"Пыльца накапливается в волосах, особенно у женщин, стряхивается на подушку и там накапливается в большом количестве. Это вызывает обострение поллиноза уже не только вне помещения, но и в спальне", – поделилась Логина.

Вместе с этим иммунолог посоветовала убрать из рациона определенные овощи и фрукты. Например, в этот период не подойдут косточковые фрукты (яблоки, груши, персики и и другие), сырая морковь и орехи.

Когда цветут злаки и луговые травы, аллергикам следует ограничить в своем рационе хлебобулочные изделия и овсяную кашу, подчеркнула врач.

Во время сезонной аллергии самым лучшим вариантом станет поход к профильному специалисту, отметила Логина.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий