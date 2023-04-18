Врач рассказала, как аллергикам пережить цветение

Аллергикам в период цветения следует особо бережно относиться к своему здоровью, для этого необходимо придерживаться определенным правилам. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на иммунолога-аллерголога Надежду Логину.

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Она рекомендовала избегать мест, где активно цветут растения. Можно даже временно сменить место жительство. Однако если такой вариант невозможен, то необходимо избегать попадания пыльцы в организм. Для этого следует носить закрывающую все тело одежду с длинными рукавами, головные уборы, чтобы пыльца не попадала на волосы, по возвращении домой сразу принимать душ, проветривать помещение лишь в вечернее время, а также закрыть москитные сетки на окнах влажной тканью.

"Пыльца накапливается в волосах, особенно у женщин, стряхивается на подушку и там накапливается в большом количестве. Это вызывает обострение поллиноза уже не только вне помещения, но и в спальне", – поделилась Логина.

Вместе с этим иммунолог посоветовала убрать из рациона определенные овощи и фрукты. Например, в этот период не подойдут косточковые фрукты (яблоки, груши, персики и и другие), сырая морковь и орехи.

Когда цветут злаки и луговые травы, аллергикам следует ограничить в своем рационе хлебобулочные изделия и овсяную кашу, подчеркнула врач.