Врач назвал оптимальную ежедневную порцию фруктов и овощей

«Укроп — хороший источник витамина С, кальция и железа. Всего 50 г обеспечивают организм суточной нормой витамина А, он важен для здорового состояния слизистых оболочек и кожи, необходим для хорошего зрения. Каким бы богатым ни был выбор овощей и фруктов весной, отказываться от других продуктов тоже не стоит. Как и в любое время года, важно соблюдать баланс жиров, белков и углеводов», — рассказала гастроэнтеролог.