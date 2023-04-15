$81.50-0.1790.16+0.16
2 часа назад

Стоматолог поделилась секретами ухода за зубами

Слово и Дело

Заботиться о здоровье зубов нужно в любое время года. О том, как это правильно делать, рассказала стоматолог-терапевт из Тюмени Екатерина Гаева.

Стоматолог поделилась секретами ухода за зубами
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

По словам врача, лучшей профилактикой для зубов является гигиена полости рта. Необходимо чистить зубы дважды, утром и вечером, примерно по две-три минуты. Использовать лучше щетку средней жесткости, а также ирригаторы и зубную нить.

Подбирать пасту следует в зависимости от индивидуальных потребностей: для чувствительных зубов подойдут пасты на основе кальция и фтора, при кровоточивости десен — с добавлением травяных экстрактов, пишет тюменское издание SM.News.

Ежегодно или раз в полгода нужно обращаться к специалисту для профессиональной чистки. Кроме того, важно соблюдать диету, ограничивая сладости и горячие напитки, а также поддерживать уровень физической активности.

ЗОЖ,Екатерина Гаева,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий