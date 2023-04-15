Стоматолог поделилась секретами ухода за зубами

Заботиться о здоровье зубов нужно в любое время года. О том, как это правильно делать, рассказала стоматолог-терапевт из Тюмени Екатерина Гаева.

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По словам врача, лучшей профилактикой для зубов является гигиена полости рта. Необходимо чистить зубы дважды, утром и вечером, примерно по две-три минуты. Использовать лучше щетку средней жесткости, а также ирригаторы и зубную нить.

Подбирать пасту следует в зависимости от индивидуальных потребностей: для чувствительных зубов подойдут пасты на основе кальция и фтора, при кровоточивости десен — с добавлением травяных экстрактов, пишет тюменское издание SM.News.