Врач посоветовал дачникам отдыхать каждые 15 минут

Чтобы дачные работы не навредили здоровью, врач Андрей Тяжельников посоветовал устраивать регулярный недолгий отдых.

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«Какой бы работой человек ни занимался на даче, нужно делать перерывы на отдых каждые 15–20 минут, менять виды деятельности, перераспределять нагрузку на разные группы мышц и соотносить состояние самочувствия с нагрузками», – рекомендовал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

По его словам, объем и темп работы нужно наращивать постепенно, чтобы нагрузка была равномерная.

Лучше не делать всю работу руками и прибегать к помощи техники. Для того чтобы не сорвать себе спину, Тяжельников рекомендовал по-особенному поднимать тяжести: сначала нужно присесть, а потом медленно вставать вместе с вещью.