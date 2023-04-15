Врач посоветовал дачникам отдыхать каждые 15 минут
Чтобы дачные работы не навредили здоровью, врач Андрей Тяжельников посоветовал устраивать регулярный недолгий отдых.
«Какой бы работой человек ни занимался на даче, нужно делать перерывы на отдых каждые 15–20 минут, менять виды деятельности, перераспределять нагрузку на разные группы мышц и соотносить состояние самочувствия с нагрузками», – рекомендовал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.
По его словам, объем и темп работы нужно наращивать постепенно, чтобы нагрузка была равномерная.
Лучше не делать всю работу руками и прибегать к помощи техники. Для того чтобы не сорвать себе спину, Тяжельников рекомендовал по-особенному поднимать тяжести: сначала нужно присесть, а потом медленно вставать вместе с вещью.
Также врач заявил, что дачникам стоит обратить внимание и на рабочую позу. Например, если долго стоять вниз головой, то можно спровоцировать резкое повышение давления и «сердечно-сосудистую катастрофу», пишет «РИА Новости».