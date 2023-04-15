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Врач посоветовал дачникам отдыхать каждые 15 минут

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Чтобы дачные работы не навредили здоровью, врач Андрей Тяжельников посоветовал устраивать регулярный недолгий отдых.

Врач посоветовал дачникам отдыхать каждые 15 минут
© РИА "ФедералПресс"

«Какой бы работой человек ни занимался на даче, нужно делать перерывы на отдых каждые 15–20 минут, менять виды деятельности, перераспределять нагрузку на разные группы мышц и соотносить состояние самочувствия с нагрузками», – рекомендовал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

По его словам, объем и темп работы нужно наращивать постепенно, чтобы нагрузка была равномерная.

Лучше не делать всю работу руками и прибегать к помощи техники. Для того чтобы не сорвать себе спину, Тяжельников рекомендовал по-особенному поднимать тяжести: сначала нужно присесть, а потом медленно вставать вместе с вещью.

Также врач заявил, что дачникам стоит обратить внимание и на рабочую позу. Например, если долго стоять вниз головой, то можно спровоцировать резкое повышение давления и «сердечно-сосудистую катастрофу», пишет «РИА Новости».

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