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Как часто надо проверять уровень глюкозы в крови

В основном речь идёт о людях старше 45 лет. Уровень глюкозы покажет, нет ли у человека диабета второго типа.

Как часто надо проверять уровень глюкозы в крови
© Секрет Фирмы

При повышенном риске скрининг назначают и в более раннем возрасте.

О том, какие ещё болезни можно выявить с помощью анализов, «Секрету фирмы» рассказала врач-эндокринолог сервиса DocMa Анна Власова.

Анализ на уровень глюкозы в крови натощак

Этот анализ рекомендуют проходить всем с 45 лет. Он поможет не допустить развития сахарного диабета. Если у человека имеется повышенный риск развития этого заболевания, то скрининг нужно начинать проводить в более раннем возрасте.

Оценить свой риск развития диабета можно с помощью опросника . Также быть внимательнее к своему здоровью стоит быть тем, кто имеет повышенный индекс массы тела — 25 и более единиц.

Ещё о повышенных рисках сахарного диабета говорят следующие факторы:
  • сахарный диабет 2-го типа у близких родственников,
  • низкая физическая активность,
  • преддиабет, повышенное давление (более 140/90 мм рт. ст.),
  • синдром поликистозных яичников,
  • наличие сердечно-сосудистых заболеваний.

«При первичных нормальных результатах повторять анализ нужно один раз в 3 года. А при отклонениях — каждый год», — отметила специалист.

Анализ крови на витамин D (25-OH)

Анализ крови на витамин D необходим тем, у кого повышен развития тяжёлого дефицита этого вещества. Это люди с имеющимися заболеваниями костей (рахит, остеопороз), гиперпаратиреозом (заболевание щитовидки), с ожирением, болезнями почек, печёночной недостаточностью и воспалительными процессами в кишечнике. Плюс те, кто старше 60 лет, а ещё беременные и кормящие.

Какие анализы нужно сдавать ещё

«У некоторых групп лиц может потребоваться дополнительное обследование. Например, женщинам, планирующим беременность, и при наступлении беременности рекомендуется выполнять анализ крови на тиреотропный гормон (ТТГ) и глюкозу крови натощак (из вены)», — объяснила Власова.

Женщинам, у которых глюкоза крови находилась в норме на ранних сроках беременности, также рекомендовано пройти пероральный глюкозотолерантный тест на сроках между 24-й и 28-й неделями беременности.

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