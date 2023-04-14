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1 час назад

Эксперт рассказала о пользе скандинавской ходьбы для здоровья

Lenta.ru

Регулярные занятия скандинавской ходьбой помогают укрепить сердце и улучшить осанку, заявила фитнес-тренер, эксперт сети клубов XFIT Юлия Гуляева. О пользе такого рода тренировок для здоровья она рассказала в беседе с «Лентой.ру».

Эксперт рассказала о пользе скандинавской ходьбы для здоровья
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Гуляева сообщила, скандинавская ходьба традиционно считается спортом для пожилых, и многие россияне относятся к ней с пренебрежением. Однако ее оздоравливающий эффект и польза для людей любого возраста сильно недооценены. Эта низкоинтенсивная кардиотренировка помогает безопасно повысить общую выносливость, укрепить сердце и сосуды, нормализовать артериальное давление и улучшить осанку, объяснила тренер.

Среди других преимуществ скандинавской ходьбы Гуляева назвала отсутствие ударной нагрузки и равномерную нагрузку на все мышцы.

Кроме того, как отметила Гуляева, занятия скандинавской ходьбой проводятся на улице, что позволяет не только сжечь лишний жир, но и насытить организм кислородом, закалиться и повысить уровень витамина D.

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