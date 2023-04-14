Россиянам дали советы по раннему пробуждению

«Совет совам — оптимизируйте утро, выиграйте хотя бы полчаса, заготовьте что-то с вечера, десять минут из этого получаса потратьте на зарядку, что-то пободрее», — заявил доктор и добавил, что разминку лучше делать под веселую, энергичную музыку.