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Россиянам дали советы по раннему пробуждению

Врач-кардиолог, доктор медицинских наук и академик РАН Юрий Беленков дал россиянам советы по раннему пробуждению. О том, что поможет легче просыпаться по утрам, специалист рассказал в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия-1». Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Россиянам дали советы по раннему пробуждению
© Лента.ру

«Совет совам — оптимизируйте утро, выиграйте хотя бы полчаса, заготовьте что-то с вечера, десять минут из этого получаса потратьте на зарядку, что-то пободрее», — заявил доктор и добавил, что разминку лучше делать под веселую, энергичную музыку.

После физических упражнений врач рекомендовал принимать контрастный душ.

«Это существенно увеличит выработку кортизола», — пояснил он.

Кардиолог также посоветовал для облегчения утренних пробуждений спать днем в течение 40-45 минут.

«Через время вы можете подстроить свой график к ранним подъемам», — отметил он. В случае, если перечисленные советы не помогают, рекомендуется принимать мелатонин, добавил врач. «Он регулирует ваши внутренние часы», — заключил он.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников перечислил продукты, улучшающие качество сна. К ним специалист отнес яйца, вишню, бананы, помидоры, орехи, твердый сыр, мед, оливки, а также брокколи.

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