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"Что делать, пока ничего не болит": в Минздраве представили чек-лист здорового человека

Пока мы молоды и здоровы, мы редко задумываемся о том, что так будет не всегда, и о сохранении своего организма нужно заботиться. Есть простые действия, чтобы укрепить здоровье. В НМИЦ терапии и профилактической медицины Министерства здравоохранения РФ составили чек-лист здорового человека и дали простые, но важные рекомендации для повседневной жизни.

В Минздраве представили чек-лист здорового человека
© Российская газета

Три ключевых правила:

1. Проходить профилактический медицинский осмотр и диспансеризацию, даже если у вас ничего не болит.

Это поможет оценить состояние здоровья и своевременно выявить заболевания, а также факторы риска их развития.

2. Придерживаться сбалансированного питания, один из основных моментов - ежедневно на столе должно быть не менее 400 граммов овощей и фруктов.

3. Сохранять нужный уровень физической активности.

Сколько нужно движения, чтобы оставаться здоровым?

Если у вас сидячий образ жизни, сохранить достаточный уровень физической активности позволят:
  • Самостоятельные занятия спортом высокой интенсивности, не менее 60 минут в неделю;
  • Умеренные физические нагрузки каждый день по 30 минут.

Комментарий

Любовь Дроздова, главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава России:

- Существуют простые способы, которые помогут справиться со стрессом самостоятельно. К ним относятся занятия физической активностью, прогулки на природе, достаточная продолжительность сна. Мы подготовили для вас чек-лист здорового человека, который поможет контролировать правильные привычки и оставаться здоровым.

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