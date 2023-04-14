"Что делать, пока ничего не болит": в Минздраве представили чек-лист здорового человека
Пока мы молоды и здоровы, мы редко задумываемся о том, что так будет не всегда, и о сохранении своего организма нужно заботиться. Есть простые действия, чтобы укрепить здоровье. В НМИЦ терапии и профилактической медицины Министерства здравоохранения РФ составили чек-лист здорового человека и дали простые, но важные рекомендации для повседневной жизни.
Три ключевых правила:
1. Проходить профилактический медицинский осмотр и диспансеризацию, даже если у вас ничего не болит.
Это поможет оценить состояние здоровья и своевременно выявить заболевания, а также факторы риска их развития.
2. Придерживаться сбалансированного питания, один из основных моментов - ежедневно на столе должно быть не менее 400 граммов овощей и фруктов.
3. Сохранять нужный уровень физической активности.
Сколько нужно движения, чтобы оставаться здоровым?
- Самостоятельные занятия спортом высокой интенсивности, не менее 60 минут в неделю;
- Умеренные физические нагрузки каждый день по 30 минут.
Комментарий
Любовь Дроздова, главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава России:
- Существуют простые способы, которые помогут справиться со стрессом самостоятельно. К ним относятся занятия физической активностью, прогулки на природе, достаточная продолжительность сна. Мы подготовили для вас чек-лист здорового человека, который поможет контролировать правильные привычки и оставаться здоровым.