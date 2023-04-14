В Минздраве представили чек-лист здорового человека

Пока мы молоды и здоровы, мы редко задумываемся о том, что так будет не всегда, и о сохранении своего организма нужно заботиться. Есть простые действия, чтобы укрепить здоровье. В НМИЦ терапии и профилактической медицины Министерства здравоохранения РФ составили чек-лист здорового человека и дали простые, но важные рекомендации для повседневной жизни.