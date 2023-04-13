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47 минут назад

Спортивный врач Чистякова: дробное питание поможет похудеть без вреда для здоровья

Газета.Ruиещё 1

Главное преимущество дробного питания заключается в том, что человек не меняет рацион и получает то же количество калорий, при этом отсутствует дополнительная нагрузка на желудочно-кишечный тракт. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала кандидат медицинских наук, спортивный врач Александра Чистякова. Она отметила, что человеку необходимо лишь разделить привычный при трехразовом питании объем пищи на 5-6 порций. Польза для организма возрастает в разы, а при правильно подобранном калораже уходит лишний вес, добавила специалист.

Спортивный врач: дробное питание поможет похудеть без вреда
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Долгое время считалось, что дробное питание «ускоряет метаболизм», отчасти это так и есть. На переваривание пищи организм может тратить от 5 до 15% калорий, поступающих с пищей. Соответственно, чем чаще мы едим, тем усерднее приходится работать организму. А мелкие порции способствуют лучшему перевариванию, что влияет на перистальтику кишечника», — пояснила врач.

Она пояснила, что дробное питание заключается в приемах пищи каждые 3-4 часа. Классический подход, по ее словам, включает в себя два завтрака, обед, полдник и ужин.

Ранее врач-диетолог клиник «Атлас» Анастасия Ефимова рассказала, какие продукты подходят для позднего ужина.

ЗОЖ,Анастасия Ефимова,
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