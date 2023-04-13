Спортивный врач: дробное питание поможет похудеть без вреда

Главное преимущество дробного питания заключается в том, что человек не меняет рацион и получает то же количество калорий, при этом отсутствует дополнительная нагрузка на желудочно-кишечный тракт. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала кандидат медицинских наук, спортивный врач Александра Чистякова. Она отметила, что человеку необходимо лишь разделить привычный при трехразовом питании объем пищи на 5-6 порций. Польза для организма возрастает в разы, а при правильно подобранном калораже уходит лишний вес, добавила специалист.