Спортивный врач: дробное питание поможет похудеть без вреда

Главное преимущество дробного питания заключается в том, что человек не меняет рацион и получает то же количество калорий, при этом отсутствует дополнительная нагрузка на желудочно-кишечный тракт. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала кандидат медицинских наук, спортивный врач Александра Чистякова. Она отметила, что человеку необходимо лишь разделить привычный при трехразовом питании объем пищи на 5-6 порций. Польза для организма возрастает в разы, а при правильно подобранном калораже уходит лишний вес, добавила специалист.
«Долгое время считалось, что дробное питание «ускоряет метаболизм», отчасти это так и есть. На переваривание пищи организм может тратить от 5 до 15% калорий, поступающих с пищей. Соответственно, чем чаще мы едим, тем усерднее приходится работать организму. А мелкие порции способствуют лучшему перевариванию, что влияет на перистальтику кишечника», — пояснила врач.
Она пояснила, что дробное питание заключается в приемах пищи каждые 3-4 часа. Классический подход, по ее словам, включает в себя два завтрака, обед, полдник и ужин.
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