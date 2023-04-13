$81.68-0.4290.00+0.24
1 час назад

Названо эффективное упражнение для борьбы с утренними отеками

Lenta.ru

Журналисты The Voice назвали лимфодренажные прыжки эффективным упражнением для борьбы с утренней отечностью. Об этом сообщается на сайте издания.

Названо эффективное упражнение для борьбы с утренними отеками
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Упражнение выполняется следующим образом: натощак необходимо сделать примерно 80–100 быстрых и небольших прыжков на полусогнутых ногах. Отмечается, что они способствуют пробуждению организма и ускорению метаболизма.

Однако такие прыжки могут быть опасны для здоровья. Это упражнение не рекомендуется выполнять людям, у которых есть проблемы с коленями, а также повышенное или пониженное давление. Кроме того, не стоит делать прыжки при проблемах с мышцами тазового дна.

Ранее тренер Анастасия Малявина посоветовала простые упражнения от отеков для утренней зарядки. Специалист рекомендовала делать массаж стоп и ключиц, а также выполнять разминку диафрагмы.

ЗОЖ,Анастасия Малявина,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий