Названо эффективное упражнение для борьбы с утренними отеками

Однако такие прыжки могут быть опасны для здоровья. Это упражнение не рекомендуется выполнять людям, у которых есть проблемы с коленями, а также повышенное или пониженное давление. Кроме того, не стоит делать прыжки при проблемах с мышцами тазового дна.