Диетолог опровергла чудодейственное свойство популярного напитка

О предполагаемой пользе лимонной воды рассказала известная австралийская модель, бывший ангел Victoria's Secret Миранда Керр, основавшая собственный бренд органической косметики. Во время записи подкаста The Skinny Confidential Him & Her она призналась, что начинает утро со стакана любимого напитка, чтобы «вымыть то, что осталось после ночи».