$82.09-0.0989.76+0.03
1 час назад

Может ли интервальное голодание снизить риск развития диабета

Мира Маркина
Людмила Микитюкэксперт

Интервальное голодание — план питания, который подразумевает переключение между голоданием и приемом пищи по регулярному графику.

Может ли интервальное голодание снизить риск развития диабета
Фото: UnsplashUnsplash

Сахарный диабет — эндокринные нарушения, связанные с выработкой гормона инсулина. При его недостаточности замедляется усвоение глюкозы, а её уровень содержания в крови устойчиво возрастает.

Видео дня

"Рамблер" поговорил с экспертом и узнал, может ли такой тип питания снизить риски развития диабета.

По словам специалиста, интервальное голодание благотворно влияет на уровни инсулина и глюкозы у людей и без сахарного диабета. Поэтому интерес исследователей к использованию такого режима питания в качестве терапии для людей с сахарным диабетом непрерывно растет.

Выяснено, что такая диета может стать ключом к снижению риска развития диабета 1 и 2 типа.

В немногих исследованиях, которые изучали влияние интервального голодания на сахарный диабет 1 типа, было выдвинуто предположение о том, что оно может способствовать снижению массы тела и потребности в инсулине.
Людмила Микитюк
Людмила МикитюкДиетолог-нутрициолог

Диабет 2 типа возникает, когда клетки организма неэффективно реагируют на инсулин и он теряет способность вырабатывать гормон, который отвечает за контроль уровня глюкозы в крови. Исследования показали, что люди, которые придерживались интервального голодания, показали большую переносимость глюкозы через 6 месяцев, чем те, кто придерживался ежедневной низкокалорийной диеты.

Не стоит самостоятельно прописывать себе интервальное голодание при сахарном диабете. Применять методики лечебного голодания для людей с диабетом 1 или 2 типа рекомендуется в специализированных медицинских центрах лечебного голодания, где созданы безопасные условия: круглосуточное наблюдение врачей и шаговая доступность неотложной медицинской помощи.
Людмила Микитюк
Людмила МикитюкДиетолог-нутрициолог

Диетолог назвала главный минус интервального голодания

ЗОЖ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий