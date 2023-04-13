Может ли интервальное голодание снизить риск развития диабета

Интервальное голодание — план питания, который подразумевает переключение между голоданием и приемом пищи по регулярному графику.

Фото: Unsplash Unsplash

Сахарный диабет — эндокринные нарушения, связанные с выработкой гормона инсулина. При его недостаточности замедляется усвоение глюкозы, а её уровень содержания в крови устойчиво возрастает.

Видео дня

"Рамблер" поговорил с экспертом и узнал, может ли такой тип питания снизить риски развития диабета.

По словам специалиста, интервальное голодание благотворно влияет на уровни инсулина и глюкозы у людей и без сахарного диабета. Поэтому интерес исследователей к использованию такого режима питания в качестве терапии для людей с сахарным диабетом непрерывно растет.

Выяснено, что такая диета может стать ключом к снижению риска развития диабета 1 и 2 типа.

В немногих исследованиях, которые изучали влияние интервального голодания на сахарный диабет 1 типа, было выдвинуто предположение о том, что оно может способствовать снижению массы тела и потребности в инсулине.

Людмила Микитюк Диетолог-нутрициолог

Диабет 2 типа возникает, когда клетки организма неэффективно реагируют на инсулин и он теряет способность вырабатывать гормон, который отвечает за контроль уровня глюкозы в крови. Исследования показали, что люди, которые придерживались интервального голодания, показали большую переносимость глюкозы через 6 месяцев, чем те, кто придерживался ежедневной низкокалорийной диеты.