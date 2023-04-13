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Алкоголь может усилить проявления сезонной аллергии

В сезон цветения растений аллергикам рекомендуется отказаться от спиртного. Об этом журналистам сообщил главный внештатный специалист психиатр-нарколог министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.

Алкоголь может усилить проявления сезонной аллергии
© Unsplash

«Употребление спиртных напитков ухудшает симптомы поллиноза. Особенно если речь идет о пиве и красном вине, так как эти напитки содержат гистамины - продукты спиртового брожения, и сульфиты - консерванты, которые препятствуют размножению микроорганизмов и грибков. У астматиков сульфиты могут вызвать приступ», - сказал Холдин.

Курение также негативно влияет на организм аллергика и способствует возникновению ринита и дерматита, подчеркнул он.

Специалист также напомнил, что в период цветения пациентам с аллергией необходимо принимать все назначенные аллергологом препараты, тщательно мыть руки и лицо после посещения улицы и как можно чаще проводить дома влажную уборку.

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