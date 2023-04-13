Алкоголь может усилить проявления сезонной аллергии

«Употребление спиртных напитков ухудшает симптомы поллиноза. Особенно если речь идет о пиве и красном вине, так как эти напитки содержат гистамины - продукты спиртового брожения, и сульфиты - консерванты, которые препятствуют размножению микроорганизмов и грибков. У астматиков сульфиты могут вызвать приступ», - сказал Холдин.