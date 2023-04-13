Алкоголь может усилить проявления сезонной аллергии
В сезон цветения растений аллергикам рекомендуется отказаться от спиртного. Об этом журналистам сообщил главный внештатный специалист психиатр-нарколог министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.
«Употребление спиртных напитков ухудшает симптомы поллиноза. Особенно если речь идет о пиве и красном вине, так как эти напитки содержат гистамины - продукты спиртового брожения, и сульфиты - консерванты, которые препятствуют размножению микроорганизмов и грибков. У астматиков сульфиты могут вызвать приступ», - сказал Холдин.
Курение также негативно влияет на организм аллергика и способствует возникновению ринита и дерматита, подчеркнул он.
Специалист также напомнил, что в период цветения пациентам с аллергией необходимо принимать все назначенные аллергологом препараты, тщательно мыть руки и лицо после посещения улицы и как можно чаще проводить дома влажную уборку.