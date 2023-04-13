$82.09-0.0989.76+0.03

Как безопасно выходить из поста

Великий пост у православных заканчивается 15 апреля. Глава минздрава Карелии Михаил Охлопков рассказал, что после его окончания верующие часто обращаются к медикам. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» он уточнил, какие правила нужно соблюдать, чтобы не оказаться в больнице.

Как безопасно выходить из поста
© РИА "ФедералПресс"

«Не стоит также начинать Пасхальное воскресенье с обильного потребления мяса, которое закусывается вареными яйцами и куличами, а также запивается кагором», – написал Охлопков.

Это может привести к значительной нагрузке на поджелудочную железу. Работа этого органа нарушается, может возникнуть панкреатит. Распознать эту болезнь можно по боли в животе и недомоганию. Мясо и углеводы в сочетании с алкоголем могут привести к панкреатиту в течение нескольких часов.

Охлопков добавил, что нужно пить больше жидкости, но не алкоголь. Важно помнить, что у яиц и творожных продуктов есть срок годности, они относятся к скоропортящимся. Есть высокий риск отравления.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий