Как безопасно выходить из поста

Великий пост у православных заканчивается 15 апреля. Глава минздрава Карелии Михаил Охлопков рассказал, что после его окончания верующие часто обращаются к медикам. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» он уточнил, какие правила нужно соблюдать, чтобы не оказаться в больнице.

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«Не стоит также начинать Пасхальное воскресенье с обильного потребления мяса, которое закусывается вареными яйцами и куличами, а также запивается кагором», – написал Охлопков.

Это может привести к значительной нагрузке на поджелудочную железу. Работа этого органа нарушается, может возникнуть панкреатит. Распознать эту болезнь можно по боли в животе и недомоганию. Мясо и углеводы в сочетании с алкоголем могут привести к панкреатиту в течение нескольких часов.