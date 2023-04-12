Врач объяснил причины сильной потливости по ночам

Заболевания щитовидной железы, низкий уровень тестостерона у мужчин, диабет и другие заболевания могут стать причинами повышенного потоотделения по ночам. Об этом Джефф Фостер.

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Специалист объяснил, что сильная потливость во сне не всегда свидетельствует о нарушениях в работе организма. Чаще всего проблему можно решить, уменьшив температуру воздуха в комнате или заменив одеяло.

Медицинские причины повышенного потоотделения Фостер разделил на психологические и физиологические.

Если повышенное выделение пота по ночам продолжается в течение нескольких недель, Фостер рекомендовал обратиться к специалисту.

По словам врача, потливость может быть симптомом заболеваний щитовидной железы, снижения уровня тестостерона, когда мужской организм имитирует симптомы женской менопаузы, диабета, апноэ во сне (отсутствие дыхания более десяти секунд) или кислотного рефлюкса.