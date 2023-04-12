Когда нужно прекратить самолечение и обратиться к врачу

Самостоятельное лечение в домашних условиях может спровоцировать осложнения и затянуть процесс выздоровления.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Какие болезни можно исцелить в домашних условиях, а когда самолечение может быть опасно, «Вечерняя Москва» выясняла у врача-терапевта, кандидата медицинских наук Андрея Кондрахина.

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Специалист поделился мнением.

Лучше все-таки к врачу

По его словам, лечить самостоятельно можно только те нарушения, которые не ведут к серьезным изменениям в организме. Например, насморк, кашель или боль в горле.

— За ними можно наблюдать самостоятельно, но любой новый симптом, который возникает впервые, намекает, что нужно показаться специалисту и пройти обследование, — пояснил Кондрахин.

Он заметил, что самолечение в этом случае не позволяет правильно поставить диагноз и стирает клиническую картину. В дальнейшем это осложняет процесс лечения для врачей.

Попробовать самостоятельное лечение можно только в тех случаях, когда болезнь не создает дополнительных причин для ухудшения здоровья, уверен Кондрахин.

— Если у вас заболело горло из-за переохлаждения или из-за перенапряжения связок — это не повод обращаться к врачу, — сказал специалист. — Но если самолечение не приносит своих плодов, лучше обратиться за помощью. Самолечение в этом случае приведет к больничной койке.

Правило одного дня

При самолечении терапевт рекомендовал придерживаться правила одного дня, чтобы не усугубить состояние.

— Если вы чувствуете себя плохо на протяжении нескольких дней — это звоночек для обращения к специалисту. У нас есть ровно день, чтобы понять, справляемся ли мы с проблемой самостоятельно или нет, — объяснил Кондрахин.

Если человек понимает, что ему не становится лучше, следует немедленно обратиться к врачу.

Что можно вылечить дома

Среди проблем, которые человек может попробовать решить самостоятельно, Кондрахин назвал:

Небольшие порезы. Однако, если в ранку попала земля, лучше обратиться к врачу, потому что может понадобиться прививка от столбняка.Легкие ушибы, которые не привели к серьезным повреждениям.Падения, которые не привели к анатомическим изменениям.Головная боль — в случае если она возникла не впервые и до этого человек уже обращался к специалисту.

Народные средства могут быть опасны

Любые народные методы лечения недугов, по мнению Кондрахина, не являются действенными с точки зрения медицины.

— Для лечения простудных симптомов люди часто используют все, что прогревает: чай, горячее молоко, шерстяные шарфы, носки или обтирания. Это не всегда помогает, потому что при некоторых состояниях (например, при заболеваниях ЖКТ — прим. «ВМ») прогревания опасны, — рассказал врач.