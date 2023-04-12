Что не следует делать пожилым при высоком пульсе

"Если пожилого человека беспокоит тахикардия (увеличение частоты сердечных сокращений. – Прим. ред), то пить при этом какие-то крепкие напитки, например чай или кофе, не стоит. Потому что они еще больше усилят сердцебиение", – объясняет гериатр.