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21 минуту назад

Раскрыт секрет дыхательной гимнастики экстремала для повышения выносливости

Lenta.ru

Сертифицированный инструктор по методу рекордсмена-экстремала Вима Хофа Алексей Мальцев раскрыл секрет дыхательной гимнастики голландца для повышения выносливости. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Раскрыт секрет дыхательной гимнастики для повышения выносливости
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Мальцев рассказал, что нужно сделать 30-45 глубоких вдохов от живота к груди и спокойных выдохов до нейтрального давления в легких. Затем необходимо задержать дыхание на выдохе, так как это поможет прийти в состоянии, похожее на медитацию. Далее нужно сделать полный вдох и задержать дыхание на 15 секунд.

Инструктор заявил, что подобная дыхательная гимнастика уменьшает воспалительные процессы в организме, особенно аутоиммунные заболевания и артрит. Он подчеркнул, что упражнения дают человеку энергию, снижают уровень стресса и повышают иммунитет.

Ранее фитнес-тренер Михаил Прыгунов заявил, что самая частая ошибка при тренировке пресса — это выгибание поясницы вперед. Специалист отметил, что это сильно снижает эффективность одного из самых популярных упражнений на пресс — планки.

ЗОЖ,Михаил Прыгунов,Алексей Мальцев,
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