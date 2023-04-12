Беспричинная тревога: почему возникает и как вредит здоровью

Тревожный человек постоянно беспокоится о будущем, которое еще не наступило. Зачастую такие необоснованные тревоги начинают действовать автономно от своего хозяина, уходя в самостоятельное плавание.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Такой опасный момент служит первым «звоночком» о том, что человек нуждается в помощи, поскольку даже при большом желании отпустить ситуацию самостоятельно он уже не может.

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Разумеется, тревожность заметно снижает качество жизни и вредит отношениям с окружающими. Таким мнением в беседе с «Вечерней Москвой» поделился врач-психотерапевт, сексолог, психиатр Артем Толоконин.

Как тревожность вредит человеку

повышением давления;

периодическими головными болями;

кожными высыпаниями;

кишечными расстройствами. С точки зрения психосоматики, феномен беспричинной тревожности проявляется различными неприятными симптомами и болезнями:

Именно так человеческий организм может реагировать на негативное мышление и беспочвенные страхи, но помимо физических факторов существуют и другие, социальные моменты. Тревожным людям практически всегда сложно выстраивать отношения с окружающим миром. Им мешают собственные эмоции и волнения.

Действительно, зачастую многим из нас бывает нелегко воспринимать всерьез человека, находящегося в плену своих страхов. Данный факт не проходит бесследно, поскольку тревожные люди, не найдя поддержки со стороны, только убеждаются в том, что мир настроен по отношению к ним враждебно, а значит, поводов для волнения только прибавляется.

Как тревога мешает отношениям

Тревога может «дремать» в некоторых людях довольно долго, но однажды какой-либо триггер «активирует» ее. Это могут быть политические новости и любые другие информационные сообщения, несущие негатив. Наступает момент, когда один из раздражителей срабатывает и попадает в цель.

Тогда, помимо одних волнующих вопросов, люди начинают задаваться другими, еще более тревожными. Все эти мысли постоянно вмешиваются в сознание и мешают нормально жить. В итоге люди, состоящие в отношениях, вспоминают старые обиды, испытывают сильное чувство неуверенности в себе. Нередко они могут принимать неправильные решения, которые приведут к разрыву пары.

Почему опасно пускать ситуацию на самотек

Многие из нас стараются не придавать значения собственному душевному настрою, а некоторые даже начинают самостоятельный прием специальных препаратов, призванных заглушить растущее чувство тревоги. Стоит отметить, что оба решения данной проблемы абсолютно бесполезны, а порой и опасны, поскольку люди начинают сами себя лечить, чего делать однозначно нельзя.

Если вы не хотите, чтобы в один далеко не прекрасный день тревога возобладала над разумом, ищите способы расстаться с разрушающим поведением. Тем более что постоянное волнение — это уже серьезный повод посетить специалиста, который не только выявит причины тревожного состояния, но и поможет устранить его.

Как понять, с чего начать

Если вы ощущаете постоянную тревогу без объяснимых на то причин, необходимо обязательно обратиться к психотерапевту, который подскажет дальнейшие шаги. Непрекращающееся волнение может быть связано не только с психологическими аспектами, но и с медицинскими факторами, например, эндокринологией и другими сопутствующими проблемами. Именно поэтому при проявлениях тревожного состояния вам потребуется полноценное и качественное обследование.

Во время изучения возникшей проблемы постарайтесь отказаться от принятия серьезных решений. Чтобы разобраться в своих истинных эмоциях, человек сначала должен привести себя в порядок. Именно поэтому не рекомендуется делать какой-либо ответственный выбор, находясь в состоянии тревожности. Все потому, что в момент, когда человек переживает негативное чувство внутри себя, он не может поступать адекватно.