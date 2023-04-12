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Перечислены настораживающие причины неукротимой тяги к сладкому

Непреодолимая тяга к сладкому, несмотря на сытость, сигнализирует о проблемах со здоровьем. Об этом агентству «Прайм» сообщила врач-терапевт, нутрициолог, руководитель кафедры Интегративные технологии здоровья Академии социальных технологий Ирина Никулина.

Перечислены настораживающие причины неукротимой тяги к сладкому
© Клопс.Ru

Первое, на что следует обратить внимание, — уровень сахара в крови. За него отвечает поджелудочная железа, которая вырабатывает инсулин. По словам специалиста, при постоянном приёме сахара глюкоза поступает в клетки в недостаточном количестве, они начинают «голодать» и «уставать», постоянно просят сладкого. Человек чувствует себя вялым, может испытывать головокружения.

«В таком случае следует обратиться к специалисту и проверить уровень глюкозы и инсулина, выровнять диету и убрать перекусы, которые постоянно провоцируют пики инсулина», — рекомендует эксперт.

Ещё одна причина — дисбактериоз кишечника. К сахару, как заявляет врач, неравнодушны условно-патогенные организмы, например, грибы Candida. Если они в избытке обитают в вашем организме, вас может тянуть на сладкое.

Кроме того, непреодолимое желание заесть всё сладким появляется из-за недостатка некоторых важных элементов в организме, например, хрома, который активно участвует в углеводном обмене, способствуя восприимчивости клеток к инсулину.

Стресс также является причиной неукротимой тяги к сахару, уточняет нутрициолог. Борьба с этим состоянием — важное условие контроля аппетита. Для этого, по мнению Никулиной, хороши дыхательные практики, медитация, фито- и гомеопатические препараты.

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