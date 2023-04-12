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34 минуты назад

Врач назвал самые опасные для здоровья почек напитки

Вечерняя Москваиещё 1

Врач-нефролог Ашот Есаян рассказал о влиянии напитков на почки. Он предупредил, что не все они одинаково полезны.

Врач назвал самые опасные для здоровья почек напитки
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По словам медика, нужно избегать напитков, которые содержат большое количество фруктозы. В организме человека она превращается в мочевую кислоту, высокий уровень которой может привести к подагре и камням в почках.

Врач отметил, что фрукты тоже содержат данный элемент, но в гораздо меньших количествах, чем газированные напитки, пишет «Клопс».

— Газировка, лимонад и другие напитки, содержащие большое количество фруктозы, очень вредны, — сообщил Есаян.

Чрезмерное потребление воды может привести к повышению нагрузки на сердце, почки и легкие. Об этом сообщил директор по качеству технологической компании по производству фильтров для воды Роман Подобедов. По его словам, подсчитывая количество выпитой воды, следует учитывать все безалкогольные напитки и еду, в которой содержится жидкость. Так, во многих фруктах и овощах до 95 процентов объема занимает именно вода.

ЗОЖ,
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