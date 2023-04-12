Врач назвал самые опасные для здоровья почек напитки

Врач-нефролог Ашот Есаян рассказал о влиянии напитков на почки. Он предупредил, что не все они одинаково полезны.

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По словам медика, нужно избегать напитков, которые содержат большое количество фруктозы. В организме человека она превращается в мочевую кислоту, высокий уровень которой может привести к подагре и камням в почках.

Врач отметил, что фрукты тоже содержат данный элемент, но в гораздо меньших количествах, чем газированные напитки, пишет «Клопс».

— Газировка, лимонад и другие напитки, содержащие большое количество фруктозы, очень вредны, — сообщил Есаян.