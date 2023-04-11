Названы мешающие здоровому сну пищевые привычки

Сомнолог Грег Поттер считает, что употребление на ужин алкоголя, фастфуда и шоколада препятствует здоровому сну. Он назвал пищевые привычки, которые мешают быстро засыпать и крепко спать в течение ночи, в статье, опубликованной изданием The Sun.

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Тем, кто мечтает выспаться, Поттер посоветовал первым делом отказаться от алкоголя. По словам специалиста, спиртные напитки фрагментируют сон во второй половине ночи и уменьшают быструю фазу сна. Сомнолог также призвал воздержаться от кофе, чая и шоколада, так как содержащийся в них кофеин может помешать быстро уснуть.

Поттер посоветовал отказаться от пиццы, мороженого, газированных напитков и полуфабрикатов на ужин. По его словам, в первой половине дня организм лучше переваривает и усваивает продукты, а к вечеру эти функции замедляются. По той же причине сомнолог рекомендовал перед сном есть поменьше даже самых здоровых продуктов.

«Лучше ложиться, не испытывая ни голода, ни сытости», — объяснил он.

По его мнению, оптимальное время ужина — за три часа до отхода ко сну. Специалист объяснил, что позже мозг начинает готовить организм к отдыху: уровень мелатонина, отвечающего за сон, повышается, а выработка инсулина падает.

Для улучшения сна сомнолог посоветовал включить в вечернее меню продукты, помогающие организму вырабатывать мелатонин, — например, вишню, помидоры и фисташки. Утолить жажду можно безалкогольными несладкими напитками, например, водой или травяным чаем без кофеина.