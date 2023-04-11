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1 час назад

Терапевт предупредил россиян об опасной аллергии

Вечерняя Москваиещё 1

В скором времени у жителей центральной части России могут появиться опасные симптомы аллергии. Об этом рассказал терапевт Видновской районной клинической больницы Минздрава МО Тимур Асанов.

Терапевт предупредил россиян об опасной аллергии
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Летом причиной аллергии может стать пыльца злаковых и сорных трав. У кого-то развивается аллергия на солнце. Но в этом году все не просто. Напоминаю, что со времен коронавирусного 2020-го года мы живем в состоянии стресса. Это ослабило иммунитет людей, — пояснил специалист.

Безобидная аллергия, которая ранее не доставляла серьезных проблем, теперь может стать опасной. Впоследствии могут пострадать почки, сердце, легкие, у некоторых людей — возникнут приступы бронхиальной астмы.

Чтобы избежать аллергии, Асанов порекомендовал наладить режим сна, больше гулять и не нервничать, передает Общественная служба новостей.

ЗОЖ,
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