Терапевт предупредил россиян об опасной аллергии

— Летом причиной аллергии может стать пыльца злаковых и сорных трав. У кого-то развивается аллергия на солнце. Но в этом году все не просто. Напоминаю, что со времен коронавирусного 2020-го года мы живем в состоянии стресса. Это ослабило иммунитет людей, — пояснил специалист.