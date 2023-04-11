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45 минут назад

Эндокринолог Богомолов развеял миф о повышении холестерина из-за употребления яиц

runews24.ru

Утверждение, что яйца повышают уровень холестерина – миф. Такое заявление сделал психо-эндокринолог, президент Российской диабетической ассоциации Михаил Богомолов.

По словам эксперта, впервые о вреде яиц заговорили в конце 1960-х, когда в США началась великая холестериновая война. Поскольку в яйцах, действительно, содержится много холестерина, этот продукт назвали вредным.

Однако позже стало известно, что холестерин в пище и в крови отличаются, поэтому сами по себе яйца не могут повлиять на его уровень «плохого холестерина» в крови.

Еще один миф, касающийся яиц, это убеждение, что от них полнеют. По словам экспертов, в них содержится всего 75 калорий, поэтому яйца даже полезны для желающих похудеть.

Еще одно распространенное заблуждение касается вредя яиц для людей с сахарным диабетом. На самом деле яйца имеют нулевой гликемический индекс, поэтому практически безопасны для пациентов с инсулинорезистентностью и диабетом II типа, пишет «ИноСМИ».

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