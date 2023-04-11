5 лучших способов стать обладателем голливудской улыбки

Голливудская улыбка — крылатая фраза, обязанная своим появлением знаменитым американским киноактерам, которые всегда славились безупречными зубами, идеально ровными и белоснежными. Но благодаря возможностям современной стоматологии красивая улыбка стала доступной каждому. Врач-стоматолог Луиза Автандилян рассказывает о пяти лучших способах осуществить мечту.

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Что такое голливудская улыбка?

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Голливудская улыбка — это в первую очередь здоровые зубы без эстетических дефектов и изъянов. Как известно, наши зубы не вечны: подвергаясь постоянному воздействию внешних факторов, а также бактерий ротовой полости со временем зубная эмаль теряет защитные свойства, что приводит к развитию кариеса и разрушению зубных единиц.

Чтобы сохранить здоровье зубов на долгие годы, важно тщательно ухаживать за полостью рта: чистить зубы утром и вечером и очищать межзубные промежутки в течение дня, правильно питаться и отказаться от вредных привычек и, конечно, регулярно посещать стоматолога.

Тем не менее, у каждого человека есть возможность приблизить улыбку к совершенству — современная стоматология предлагает пять лучших способов.

Профессиональная гигиена

Самый простой и бюджетный способ не только улучшить внешнее состояние зубов, но и предупредить возникновение опасных стоматологических заболеваний — выполнение профессиональной гигиены полости рта. Гигиеническая процедура проводится врачом-гигиенистом в трех этапах: для начала специалист выполняет ультразвуковую чистку зубов, удаляя зубной камень, далее следует применение «Air Flow» — абразивно-воздушного метода чистки, который бережно очищает зубную эмаль от пигментированного налёта. Завершается сеанс профгигиены полировкой поверхности зубных единиц для придания им блеска.

Как результат — зубы осветляются на несколько тонов и становятся более гладкими. К тому же, это отличная профилактика галитоза, гингивитита и пародонтита. Для поддержания результата рекомендуется выполнять процедуру два раза в год.

Ортодонтическое лечение на капах

Чтобы иметь идеальную улыбку и гармоничные черты лица, необходимо выровнять зубы и исправить прикус. Ведь, как известно, проблемы с положением челюстей вызывают деформацию лица, а также множество заболеваний — как стоматологических, так и общих проблем со здоровьем. К счастью, исправить прикус стало возможным без ношения громоздких металлических брекет-систем — в этом поможет ортодонтическое лечение на капах. Данный способ отличается удобством и эстетичностью: прозрачные пластиковые накладки, изготавливаемые на заказ индивидуально для каждого пациента, являются абсолютно незаметными на зубах.

Капы «носятся» на зубах строго 22 часа в сутки, а в случае острой необходимости их можно ненадолго снять, что является большим преимуществом данного способа коррекции прикуса.

Клиническое отбеливание

Прикус исправили, зубы выровняли — переходим к отбеливанию, чтобы придать улыбке ослепительную белоснежность. Надо сказать, что клиническое отбеливание является абсолютно безопасным для зубной эмали: процесс выполняется опытным стоматологом, который защищает десны специальным средством, затем наносит на зубные единицы отбеливающий препарат и активирует его действие ультрафиолетовой лампой. Обычно один сеанс отбеливания состоит из трёх циклов, каждый из которых длится 30 минут, а после процедуры в течение недели пациент придерживается «белой диеты» — ограничивает употребление красящих продуктов, а такие напитки, как чай и кофе, пьет в разбавленном виде через трубочку.

Реставрация керамическими винирами

На пике популярности как среди звезд, так и в обществе находится реставрация зубов керамическими винирами — тонкими стоматологическими накладками, которые вплотную прикрепляются к поверхности зубных единиц, выравнивая зубные ряды и устраняя внешние дефекты.

Виниры, выполненные из керамики, имеют высокую степень прочности, но вместе с тем они выглядят прозрачными, рельефными и смотрятся очень натурально — порой их бывает трудно отличить от природных зубов. Виниры также изготавливаются в индивидуальном порядке — кроме того, форму и цвет своей будущей улыбки пациент выбирает самостоятельно.

Имплантация

К сожалению, часто люди сталкиваются с необратимым разрушением или полной потерей зуба: они не могут широко улыбаться или, испытывая психологический дискомфорт, стараются прикрывать рот рукой во время общения — и тогда на помощь приходит имплантация зубов. Современные технологии позволяют восстанавливать утраченные зубные единицы без обтачивания соседних зубов: в костную ткань вживляется титановый «корень», на который после искусственного формирования десны надевается зубная коронка.

Процесс имплантации занимает до 6 месяцев и в большинстве случаев проходит без осложнений благодаря качественным материалам, а также работе высококвалифицированных специалистов. Да, не быстро, зато пациент вновь обретает не только эстетичную улыбку, но и возможность питаться полноценно, не испытывая трудностей при приеме пищи.

Выводы

Как вы сами видите, стать обладателем голливудской улыбки может любой желающий.