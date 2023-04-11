Хочу как у звезд! 5 лучших способов стать обладателем голливудской улыбки
Голливудская улыбка — крылатая фраза, обязанная своим появлением знаменитым американским киноактерам, которые всегда славились безупречными зубами, идеально ровными и белоснежными. Но благодаря возможностям современной стоматологии красивая улыбка стала доступной каждому. Врач-стоматолог Луиза Автандилян рассказывает о пяти лучших способах осуществить мечту.
Что такое голливудская улыбка?
Голливудская улыбка — это в первую очередь здоровые зубы без эстетических дефектов и изъянов. Как известно, наши зубы не вечны: подвергаясь постоянному воздействию внешних факторов, а также бактерий ротовой полости со временем зубная эмаль теряет защитные свойства, что приводит к развитию кариеса и разрушению зубных единиц.
Чтобы сохранить здоровье зубов на долгие годы, важно тщательно ухаживать за полостью рта: чистить зубы утром и вечером и очищать межзубные промежутки в течение дня, правильно питаться и отказаться от вредных привычек и, конечно, регулярно посещать стоматолога.
Тем не менее, у каждого человека есть возможность приблизить улыбку к совершенству — современная стоматология предлагает пять лучших способов.
Профессиональная гигиена
Самый простой и бюджетный способ не только улучшить внешнее состояние зубов, но и предупредить возникновение опасных стоматологических заболеваний — выполнение профессиональной гигиены полости рта. Гигиеническая процедура проводится врачом-гигиенистом в трех этапах: для начала специалист выполняет ультразвуковую чистку зубов, удаляя зубной камень, далее следует применение «Air Flow» — абразивно-воздушного метода чистки, который бережно очищает зубную эмаль от пигментированного налёта. Завершается сеанс профгигиены полировкой поверхности зубных единиц для придания им блеска.
Как результат — зубы осветляются на несколько тонов и становятся более гладкими. К тому же, это отличная профилактика галитоза, гингивитита и пародонтита. Для поддержания результата рекомендуется выполнять процедуру два раза в год.
Ортодонтическое лечение на капах
Чтобы иметь идеальную улыбку и гармоничные черты лица, необходимо выровнять зубы и исправить прикус. Ведь, как известно, проблемы с положением челюстей вызывают деформацию лица, а также множество заболеваний — как стоматологических, так и общих проблем со здоровьем. К счастью, исправить прикус стало возможным без ношения громоздких металлических брекет-систем — в этом поможет ортодонтическое лечение на капах. Данный способ отличается удобством и эстетичностью: прозрачные пластиковые накладки, изготавливаемые на заказ индивидуально для каждого пациента, являются абсолютно незаметными на зубах.
Капы «носятся» на зубах строго 22 часа в сутки, а в случае острой необходимости их можно ненадолго снять, что является большим преимуществом данного способа коррекции прикуса.
Клиническое отбеливание
Прикус исправили, зубы выровняли — переходим к отбеливанию, чтобы придать улыбке ослепительную белоснежность. Надо сказать, что клиническое отбеливание является абсолютно безопасным для зубной эмали: процесс выполняется опытным стоматологом, который защищает десны специальным средством, затем наносит на зубные единицы отбеливающий препарат и активирует его действие ультрафиолетовой лампой. Обычно один сеанс отбеливания состоит из трёх циклов, каждый из которых длится 30 минут, а после процедуры в течение недели пациент придерживается «белой диеты» — ограничивает употребление красящих продуктов, а такие напитки, как чай и кофе, пьет в разбавленном виде через трубочку.
Реставрация керамическими винирами
На пике популярности как среди звезд, так и в обществе находится реставрация зубов керамическими винирами — тонкими стоматологическими накладками, которые вплотную прикрепляются к поверхности зубных единиц, выравнивая зубные ряды и устраняя внешние дефекты.
Виниры, выполненные из керамики, имеют высокую степень прочности, но вместе с тем они выглядят прозрачными, рельефными и смотрятся очень натурально — порой их бывает трудно отличить от природных зубов. Виниры также изготавливаются в индивидуальном порядке — кроме того, форму и цвет своей будущей улыбки пациент выбирает самостоятельно.
Имплантация
К сожалению, часто люди сталкиваются с необратимым разрушением или полной потерей зуба: они не могут широко улыбаться или, испытывая психологический дискомфорт, стараются прикрывать рот рукой во время общения — и тогда на помощь приходит имплантация зубов. Современные технологии позволяют восстанавливать утраченные зубные единицы без обтачивания соседних зубов: в костную ткань вживляется титановый «корень», на который после искусственного формирования десны надевается зубная коронка.
Процесс имплантации занимает до 6 месяцев и в большинстве случаев проходит без осложнений благодаря качественным материалам, а также работе высококвалифицированных специалистов. Да, не быстро, зато пациент вновь обретает не только эстетичную улыбку, но и возможность питаться полноценно, не испытывая трудностей при приеме пищи.
Выводы
Как вы сами видите, стать обладателем голливудской улыбки может любой желающий.
Если вы понимаете, что своими силами не обойтись, начните путь к преображению с консультации стоматолога: специалист проведет осмотр и расскажет вам обо всех возможных способах коррекции вашей улыбки, которые подойдут вам наилучшим образом.