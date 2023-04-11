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Врачи с Первого канала предостерегли три группы людей от популярной диеты

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущие, иммунолог Андрей Продеус и офтальмолог Михаил Коновалов, в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале предостерегли три группы людей от популярной диеты — интервального голодания. Выпуск доступен на Rutube.

Продеус рассказал, что при интервальном голодании человеку разрешено есть только в период с 12 часов дня до 8 часов вечера. В оставшееся время, как уточнил иммунолог, принимать пищу нельзя.

По словам Малышевой, эта диета противопоказана людям с сахарным диабетом.

«Для диабетиков большие интервалы без еды — это серьезно, особенно если они на препаратах», — предупредила врач.

Она заявила, что если человек с сахарным диабетом попытается интервально голодать, то у него может резко упасть сахар и ухудшиться состояние.

Коновалов же назвал интервальное голодание неполноценной диетой, так как, по мнению врача, те, кто придерживается ее, получают мало кальция и грубых волокон. Офтальмолог подчеркнул, что эта диета не подходит беременным женщинам, а также людям с расстройством питания, который могут съесть слишком много пищи за один прием.

Ранее Елена Малышева и гастроэнтеролог Игорь Городокин в программе «Жить здорово!» перечислили пять распространенных ошибок, которые совершают люди в туалете. Среди частых ошибок специалисты назвали поход в уборную вместе с телефоном и оставление крышки унитаза открытой.

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