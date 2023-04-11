Кому категорически нельзя бегать
Категорически нельзя бегать людям, которые страдают хроническим заболеванием органов дыхания. Об этом «Вечерней Москве» рассказал спортивный тренер Александр Молчанов.
По его словам, отказаться от этого вида спорта лучше и тем, у кого имеются травмы шеи, заболевания сосудов и сердца, болезни печени, при которых нередко развиваются болевые приступы. Также лучше не бегать людям с проблемами с желудочно-кишечной системой в период острых стадий.
С приходом тепла многие люди задумываются о том, чтобы начать бегать, так как этот вид активности укрепляет мышцы, оздоравливает организм, а также, если соблюдать важные правила, помогает похудеть.