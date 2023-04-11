Кому категорически нельзя бегать

По его словам, отказаться от этого вида спорта лучше и тем, у кого имеются травмы шеи, заболевания сосудов и сердца, болезни печени, при которых нередко развиваются болевые приступы. Также лучше не бегать людям с проблемами с желудочно-кишечной системой в период острых стадий.