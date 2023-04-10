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Что делать, пока ничего не болит: советы врача

Главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава России Любовь Дроздова отметила, что укрепить здоровье можно и самостоятельно.

Что делать, пока ничего не болит: советы врача
© СОВА

Медик считает, что в первую очередь нужно проходить профосмотр или диспансеризацию. Делать это нужно, даже когда у человека ничего не болит и нет жалоб. Благодаря такой проверке здоровья, можно вовремя выявить заболевания, а также факторы риска их развития.

Кроме того, важно правильно и сбалансированно питаться. Для этого нужно есть достаточно овощей и фруктов.

При этом специалист советует заниматься спортом или простыми упражнениями, чтобы в жизни был достаточный уровень физической активности.

При сидячем образе жизни рекомендуется самостоятельно и интенсивно заниматься спортом не менее 60 минут в неделю или уделять 30 минут в день на умеренные физические нагрузки.

Любовь Дроздова рассказала:

- Существуют простые способы, которые помогут справиться со стрессом самостоятельно. К ним относятся занятия физической активностью, прогулки на природе, достаточная продолжительность сна.

Кроме того, отметила врач, можно придерживаться чек-листа здорового человека. Он поможет контролировать правильные привычки и оставаться здоровым.

Чек-лист составлен на неделю. Ежедневно нужно отмечать действия, которые человек успел выполнить в течение дня. Такой чек-лист здорового человека можно сделать и самостоятельно. В список входят 7 пунктов:

- 400 граммов овощей и фруктов;

- достаточное количество воды в день;

- прогулка на свежем воздухе;

- 10 тысяч шагов в день;

- 1 час до сна без гаджетов;

- сон в одно и то же время;

- 7-8 часов сна.

Если за день удалось выполнить все 7 пунктов, то напротив каждого нужно ставить галочку. И так каждый день.

Кроме того, здоровому человеку нужно примерно раз в месяц контролировать артериальное давление и вес. А также не забывать ходить на профосмотр, если подошло время.

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