Что делать, пока ничего не болит: советы врача
Главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава России Любовь Дроздова отметила, что укрепить здоровье можно и самостоятельно.
Медик считает, что в первую очередь нужно проходить профосмотр или диспансеризацию. Делать это нужно, даже когда у человека ничего не болит и нет жалоб. Благодаря такой проверке здоровья, можно вовремя выявить заболевания, а также факторы риска их развития.
Кроме того, важно правильно и сбалансированно питаться. Для этого нужно есть достаточно овощей и фруктов.
При этом специалист советует заниматься спортом или простыми упражнениями, чтобы в жизни был достаточный уровень физической активности.
При сидячем образе жизни рекомендуется самостоятельно и интенсивно заниматься спортом не менее 60 минут в неделю или уделять 30 минут в день на умеренные физические нагрузки.
Любовь Дроздова рассказала:
- Существуют простые способы, которые помогут справиться со стрессом самостоятельно. К ним относятся занятия физической активностью, прогулки на природе, достаточная продолжительность сна.
Кроме того, отметила врач, можно придерживаться чек-листа здорового человека. Он поможет контролировать правильные привычки и оставаться здоровым.
Чек-лист составлен на неделю. Ежедневно нужно отмечать действия, которые человек успел выполнить в течение дня. Такой чек-лист здорового человека можно сделать и самостоятельно. В список входят 7 пунктов:
- 400 граммов овощей и фруктов;
- достаточное количество воды в день;
- прогулка на свежем воздухе;
- 10 тысяч шагов в день;
- 1 час до сна без гаджетов;
- сон в одно и то же время;
- 7-8 часов сна.
Если за день удалось выполнить все 7 пунктов, то напротив каждого нужно ставить галочку. И так каждый день.
Кроме того, здоровому человеку нужно примерно раз в месяц контролировать артериальное давление и вес. А также не забывать ходить на профосмотр, если подошло время.