Эксперт: необходимо считать объём не только воды, но и другие напитков

Эксперт Подобедов: необходимо считать объём не только выпиваемой воды, но и другие напитков. Выпить значительно больше воды, чем требуется организму, оказалось во многих отношениях не менее опасно, чем пить её в недостаточных количествах. Сильно много чистой воды довольно сложно употребить абсолютно «случайно». Поэтому важно не переусердствовать, ведь это чревато последствиями для нашего организма.

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Директор по качеству технологической компании по производству фильтров для воды «Барьер» Роман Подобедов предупредил, что ухудшает ситуацию и заблуждение о том, что считается только чистая вода, но не другие напитки.

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Подсчитывая количество выпитой жидкости, нужно учитывать не только воду, но и другие безалкогольные напитки. В норму входит даже та жидкость, которая содержится в еде. Например, во многих овощах и фруктах до 95% объёма. А это всё вода, отметил эксперт.

Излишнее потребление воды, по словам специалиста, может приводить к повышению нагрузки на сердце, почки и лёгкие. Вы можете столкнуться с головными болями, слабостью, чувством тошноты и головокружением. Это происходит из-за снижения относительного количества натрия в крови.

Даже существует такое понятие, как водная интоксикация. А она может привести к отеку головного мозга и коме.

К слову, часто нам советуют пить воду как не в себя, чтобы сбросить лишний вес. Но если сильно налегать на жидкость, «пока лезет», вы только будете замечать «плюс» на весах. А ещё вы заметите за собой отёчность, повышение артериального давления, усиленное потоотделение.

Тем не менее есть исключения. Например в профессиональном спорте и армии из-за тяжёлой физической нагрузки допустимые нормы потребления воды значительно выше.