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2 часа назад

Эндокринолог перечислил врагов и друзей диет

Мир24

Для эффективного снижения веса необходимо обеспечить умеренный дефицит энергии в организме, чтобы накопленный избыток жировой клетчатки начал постепенно сгорать. Чтобы вес уходил быстрее, необходимо отказаться от употребления некоторых продуктов.

Эндокринолог перечислил врагов и друзей диет
Фото: UnsplashUnsplash

Так, враги худеющих – это высококалорийные продукты: мучные, сдобные и кондитерские изделия, майонез, сливочное масло и другие жирные молочные продукты, колбасы, сосиски, фастфуд, красное мясо, алкоголь, семечки и орехи.

Друзья худеющих – это свежие помидоры, огурцы, болгарский перец, редис, капуста, морковь, сельдерей, а также цельнозерновые хлеб и макароны, мясо курицы или индейки, белая нежирная рыба – такая, как треска, минтай, камбала или щука; бобовые (чечевица или нут), тушеные грибы, морепродукты и нерафинированное растительное масло холодного отжима.

Для расчета правильного соотношения продуктов можно использовать стандартную тарелку диаметром около 20 см. Ее половину должны занимать овощи и небольшое количество фруктов, одну четвертую часть – основное белковое блюдо (мясо птицы или рыба) и столько же – гарнир (каши, хлеб, макароны, картофель). Заправить все это можно небольшим количеством растительного масла, рассказал aif.ru врач-эндокринолог Арсений Русанов.

ЗОЖ,
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