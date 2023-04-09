Эндокринолог перечислил врагов и друзей диет

Для эффективного снижения веса необходимо обеспечить умеренный дефицит энергии в организме, чтобы накопленный избыток жировой клетчатки начал постепенно сгорать. Чтобы вес уходил быстрее, необходимо отказаться от употребления некоторых продуктов.

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Так, враги худеющих – это высококалорийные продукты: мучные, сдобные и кондитерские изделия, майонез, сливочное масло и другие жирные молочные продукты, колбасы, сосиски, фастфуд, красное мясо, алкоголь, семечки и орехи.

Друзья худеющих – это свежие помидоры, огурцы, болгарский перец, редис, капуста, морковь, сельдерей, а также цельнозерновые хлеб и макароны, мясо курицы или индейки, белая нежирная рыба – такая, как треска, минтай, камбала или щука; бобовые (чечевица или нут), тушеные грибы, морепродукты и нерафинированное растительное масло холодного отжима.