Эндокринолог Жито: голодать нельзя людям с болезнями ЖКТ. Список противопоказаний у интервального голодания довольно длинный, поэтому специалист настоятельно посоветовал, прежде чем начинать такую практику, обратиться к врачу за советом. Оказалось, что голодать можно только людям без болезней ЖКТ, а повышенный уровень мочевой кислоты вообще может вызвать приступ подагры.

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В чём польза голодания?

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По словам терапевта, эндокринолога и кардиолога Алексея Жито, при частом голодании из организма выходят различные вредные вещества вроде токсинов, ускоряется метаболизм, понижается давление, печень очищается от жира, а значит, уменьшается и жировой гепатоз у людей с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом.

Как правильно голодать?

Здоровому человеку можно один раз в неделю полностью отказаться от еды и пить только воду. Можно и ослабить требования и не есть не целый день, а какой-то промежуток времени. Например, взять за правило зашивать рот после 16 часов. Но некоторые болезни и состояния могут подвинуть время и на более щадящие 18 часов, например, желчекаменная болезнь. Врач объяснил в беседе с Life.ru, что голодать лучше по вечерам и ночью, а не утром и днём — из-за гормональных всплесков.

Кому нельзя голодать?

Специалист Жито подчеркнул, что перед любыми экстремальными техниками нужно консультироваться с лечащим врачом. Но некоторым и без медика будет всё понятно. Например, людям с больным ЖКТ или повышенным уровнем мочевой кислоты, он вообще может вызвать подагру.

А если не голодать, то что?

Как объяснил медик, есть и более простые способы очистить организм без лишних стрессов. Например, разгрузочные дни. Во время таких дней есть можно разрешённый список продуктов, а вредные, наоборот, нужно исключить. Вот при изжоге очень не советуют кофе, помидоры и бананы, и если в обычный день их очень хочется, то можно и съесть, но вот в разгрузочный — точно нельзя.

Для осознания всей серьёзности ситуации приведём грустный пример — в Сочи малыш умер от истощения и пневмонии, потому что отец-блогер Максим Лютый практиковал голодание и сыроедение и пытался приучить к этому своего крохотного сына. Результат ужасен, но показателен — мальчик умер.