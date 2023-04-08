Мясников поделился советами по борьбе с зависимостью от гаджетов

Советами по борьбе с зависимостью от гаджетов поделился в своей программе врач и телеведущий Александр Мясников .

В первую очередь доктор рекомендовал ограничить пользование телефоном до нескольких функций. Также он призвал анализировать полученную в гаджетах информацию и полагаться на свои знания, а не искать помощи в устройствах, «чтобы они не заменяли вам ваш мозг».