Травматолог: у взрослого человека должна быть ежедневная нагрузка

Травматолог Строганов: у взрослого работающего человека должна быть ежедневная нагрузка. И для этого совсем не обязательно бегать на тренировки в зал каждый день. Хватит и простой суставной гимнастики, особенно если вам пошёл уже четвёртый десяток. Самое время задуматься о тонусе мышц и питании суставов. Какие упражнения подойдут, Life.ru рассказал завотделением травматологии и ортопедии клиники ЦКБ «РЖД-медицина» на Будайской улице Василий Строганов.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

По словам специалиста, в приоритете у людей, которым за 30, питание суставов, а также улучшение кровоснабжения мышц и их тонус. Интенсивные тренировки совсем не обязательны. Достаточно утром выполнить суставную гимнастику или упражнения с отягощением на разные группы мышц.

А ещё важно повышать неспецифическую активность, которая поможет контролировать вес. Например, поставить машину подальше от работы и пройтись пешком. Всё-таки самая банальная прогулка очень полезна. Нужно стремиться к заветным 10 000 шагов, но если после этого ощущается усталость или болят суставы, можно снизить нагрузку.

Бег тоже не обязателен, так как у некоторых от него могут болеть суставы. Зато обязательно нужно стараться укрепить плечевой сустав, суставы верхних конечностей, мышцы спины и суставы ног.

Например, для коленного сустава полезно укрепление средних ягодичных мышц через такое упражнение. Нужно сесть и отводить ноги в сторону. В качестве допнагрузки можно использовать резинку.

Квадрицепс хорошо укрепляется через разгибание в колене с отягощением. Также эффективны приседания и выпады на одной ноге. Кстати, это упражнение ещё подойдёт для проработки большой ягодичной мышцы.

Также врач посоветовал работать над поперечной мышцей живота — она укрепляется при правильном дыхании. Ещё полезно прорабатывать брюшной пресс, ягодичные мышцы, квадрицепс и выпрямляющие мышцы спины.