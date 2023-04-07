Ученые назвали простой способ уменьшить боль во время укола

Значительно снизить боль во время укола поможет искренняя улыбка. К такому выводу пришли ученые из Калифорнийского университета, результаты исследования которых опубликованы в издании Emotion.
Специалисты организовали эксперимент с добровольцами, которым вводили физиологический раствор. Одна группа улыбалась искренне, а вторая — фальшиво. Исследование зафиксировало существенное снижение боли лишь в первой группе.
Американские ученые убеждены, что улыбка поможет справиться с болью лишь в некоторых случаях. Исследователи подчеркнули, что она обязательно должна быть искренней, поскольку фальшивые эмоции не дадут никакого эффекта.