Ученые назвали простой способ уменьшить боль во время укола

Значительно снизить боль во время укола поможет искренняя улыбка. К такому выводу пришли ученые из Калифорнийского университета, результаты исследования которых опубликованы в издании Emotion.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Специалисты организовали эксперимент с добровольцами, которым вводили физиологический раствор. Одна группа улыбалась искренне, а вторая — фальшиво. Исследование зафиксировало существенное снижение боли лишь в первой группе.