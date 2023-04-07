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1 час назад

Ученые назвали простой способ уменьшить боль во время укола

Слово и Дело

Значительно снизить боль во время укола поможет искренняя улыбка. К такому выводу пришли ученые из Калифорнийского университета, результаты исследования которых опубликованы в издании Emotion.

Ученые назвали простой способ уменьшить боль во время укола
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Специалисты организовали эксперимент с добровольцами, которым вводили физиологический раствор. Одна группа улыбалась искренне, а вторая — фальшиво. Исследование зафиксировало существенное снижение боли лишь в первой группе.

Американские ученые убеждены, что улыбка поможет справиться с болью лишь в некоторых случаях. Исследователи подчеркнули, что она обязательно должна быть искренней, поскольку фальшивые эмоции не дадут никакого эффекта.

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